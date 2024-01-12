Azerbaycan ile milletlerarası anlaşma 'Resmi'leşti

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmî Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Ankara'da 25 Aralık 2023'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Hibe Anlaşması"nın yürürlüğe girmesi hakkında karar Resmî Gazete'de yer aldı.

Kararda "Tek millet, iki devlet" anlayışı temelinde iki ülke arasındaki "mevcut kardeşlik ve dostluk" ilişkilerinin arttırılması ve pekiştirilmesi amacıyla tarafların anlaştığı vurgulanırken anlaşma "Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi" projesine yönelik temel ilkeleri ve hibeleri düzenliyor.

'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar'ın detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.