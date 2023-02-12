Azerbaycan'dan deprem bölgesine 40 adet jeneratör

Depremin ilk anından itibaren Türkiye'nin yanında olan Azerbaycan'ın Milli Meclisi de çalışmalara destek için jeneratör gönderiyor.ANKARA (İGFA) - Depremden hemen sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u arayarak destek ve geçmiş olsun mesajlarını ileten Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, Azerbaycan Milli Meclisi adına deprem bölgesine jeneratör göndermek istediklerini ifade etti.

Gafarova’nın, Meclis Başkan’ı Şentop’la yaptığı son telefon görüşmesinin ardından Azerbaycan Milli Meclisi tarafından temin edilen 40 adet jeneratör, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktığı TBMM'nin resmi internet sitesindeki haberde duyuruldu.

Bu arada Azerbaycan Milli Meclisi de, yapılan yardımı resmi internet sitelerinden “Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in de takdirle karşıladığı bu insani eyleme ülkenin Milli Meclisi de katıldı” şeklinde duyurdu.