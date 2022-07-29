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Azerbaycan'dan Batman Valisi Canalp’a ziyaret

DÜNYA 29.07.2022, 14:26
Azerbaycan'dan Batman Valisi Canalp’a ziyaret

Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arslan Batman Valisi Ekrem Canalp’ı ziyaret etti.BATMAN (İGFA) - Göreve geldiğinden bu yana Türk Devletleriyle dostane ilişkiler konusunda çeşitli temaslarda bulunduklarını belirten Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arslan, bu kapsamda Batman Valisi Ekrem Canalp’ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arslan, samimi bir ortamda geçen görüşmede karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

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