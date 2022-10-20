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Azerbaycan'da Akıllı Tarım Köyü Projesi’nin ilk etabı açıldı

DÜNYA 20.10.2022, 18:26
Azerbaycan'da Akıllı Tarım Köyü Projesi’nin ilk etabı açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi'nin ilk etabının açılışını gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Zengilan Uluslararası Havalimanı açılışının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Aliyev, Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi'nin ilk etabının açılış programına geçti.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir yıl önce Agropark'ın temelini attıklarını hatırlattı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre bugün bu projede alınan mesafeyi, yapılan yatırımı gördüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nereden nereye diye bir tespitimiz var. Buralar savaşı görmüş ve tamamen insanların yaşamından uzak hale gelmiş olan yerler. Şimdi bereketli topraklar haline döndü." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aliyev ile bölgeye kısa zamanda bir baraj yapılmasını konuştuklarını, bu toprakların çok daha bereketli hale geleceğini söyledi.

Hayvancılık ve tarımın dünyadaki önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın bununla ilgili çok önemli bir adımı attığını ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Zengilan için tarihi bir gün yaşandığını belirterek "Tüm Azerbaycan halkı için büyük bir bayramdır" dedi. Aliyev, Türkiye-Azerbaycan dostluğunun sonuçlarını her alanda gördüklerini dile getirdi.

İKİ LİDER TESİSLERİ GEZDİ

Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Aliyev, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından 3 faz halinde hayata geçirilecek projenin 1. etabının açılış kurdelesini kesti.

Köyde hayata geçirilen entegre et işleme tesisi, sosyal tesis ve tarım alanlarını gezen iki lider, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolcu olduğu dönemden fotoğrafların da yer aldığı sergiyi gezen iki lider, spor tesisinde eski millî halterci Halil Mutlu ve Azerbaycanlı halter sporcularıyla bir araya geldi. Aliyev, ziyaret sırasında halter kaldırdı.

Azerbaycan ve Türkiye'nin gıda güvenliğine katkı sağlayacak proje, bölgenin tarımsal ve hayvansal ürünlerinin uluslararası pazara sunulmasına da imkan sağlayacak.

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