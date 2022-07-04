Avusturyalı mevkidaşlarıyla görüştüler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşlarını ağırlayarak ortak toplantı yaptılar.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner'i ağırladı.

Toplantıda; İkili ve bölgesel iş birliği, Terör, Uyuşturucu, Siber Suçlar ve Sanal Kumarla Mücadele, Rusya-Ukrayna Savaşı ile Göç ve Tahıl Krizi, Düzensiz Göçle Mücadele, konuları değerlendirildi.