Avusturya Meclis Başkanı Sobotka Külliye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka'yı kabul etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Sobotka’yı kabul etti

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

Öte yandan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile TBMM'de basına kapalı baş başa görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Şentop, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ve beraberindeki heyeti Gazi Meclisimizde ağırladık. Sobotka ile gerçekleştirdiğimiz baş başa görüşmemizde iki ülke ilişkilerini daha ileri seviyeye ulaştırmak için parlamentolarımız arası işbirliğinin önemini vurguladık" ifadelerini kullandı.