Avusturya Başbakanı Nehammer Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer’i resmî törenle karşıladıANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmî ziyarette bulunan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı.

Nehammer'in bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nehammer'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke millî marşları çalındı. Avusturya Başbakanı Nehammer, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nehammer, merdivenlerde Türkiye ve Avusturya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Törende, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu