Ata topraklarının sembol ismi Dr. Sadık Ahmet’i dualarla anıldı

Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ilimizdeki Balkan dernekleri, Batı Trakya davasının unutulmaz önderi Dr. Sadık Ahmet’i vefatının 27’nci yılında kabri başında dualarla andı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki Balkan derneklerinin yöneticileri, Batı Trakya Türkleri’nin hak ve özgürlük lideri Dr. Sadık Ahmet’i Gümülcine Kahveci Mezarlığı’ndaki kabri başında andı. Dostluk Eşitlik Barış(DEB) Partisi tarafından organize edilen anma töreninde Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

"Türk olmak suçsa, şunu tekrarlıyorum; Türk’üm ve öyle kalacağım" diyerek davasından vazgeçmeyen ve zamanında Batı Trakya Türklerine ’Türk’ dediği için hapis cezasına çarptırılan Dr. Sadık Ahmet, Batı Trakya davasının sembol isimlerinden biri olarak tarihe geçti. Kabri başında Dr. Sadık Ahmet için dua eden Başkan Hürriyet, " Vefatının 27. yıl dönümünde Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinin lideri, Batı Trakya davasının unutulmaz önderi Dr. Sadık Ahmet’i saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.