Askeri heyetler Moskova'da buluştu

Tahıl yüklü gemilerin tahliyesi için Türk ve Rus askeri heyetleri Moskova’da bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Gıda krizinin çözülmesi, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü ticari gemilerin tahliyesi, Borispol Havalimanı'nda kalan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakların Türkiye'ye emniyetle ulaşımı gibi konuları ele almak üzere Millî Savunma Bakanlığından bir askeri heyet dün Rusya'ya gitti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Kırmızı hat" diplomasisi kapsamında görevlendirilen Türk ve Rus generaller başkanlığındaki askerî heyetlerin başkent Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşme "yapıcı ve olumlu havada" geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, başta tahıl yüklü ticari gemilerin Ukrayna limanlarından tahliyesinin ele alındığı toplantıda, sorunun çözümüne yönelik Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında görüşmelerin yapılmasına yönelik bir anlayış oluştuğu kaydedildi.

Ukrayna ve BM tarafı ile görüşmeleri müteakip gelecek haftalarda Türkiye'de dörtlü olarak bir araya gelinmesinde de olumlu gelişmeler beklendiği vurgulandı.

Görüşmeler sonrası “Azov Concord” isimli Türk kuru yük gemisinin Mariupol limanından ayrılmasına izin verildi.

Gemi Ukrayna limanlarından ayrılan ilk yabancı gemi oldu.