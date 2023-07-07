Ardan Zentürk: Rusya’nın zafiyeti ortaya çıktı

Gazeteci Yazar Ardan Zentürk; Rusya, Belarus ve Wagner üçgeninde Rusya’daki kargaşa iklimini Herkes Duysun için yorumladı. Zentürk Wagner isyanının, Rusya’nın Wagner’e alternatif bir yapı arayışında olmasından kaynaklanabileceğini belirtti.Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bir yıldan uzun süredir devam eden Ukrayna savaşı sebebiyle gündemi sık sık işgal eden Rusya, geçtiğimiz günlerde de Wagner’in isyanı ile sarsılmıştı. Gazeteci Yazar Ardan Zentürk, Herkes Duysun için Rusya’daki kargaşayı değerlendirdi.

Rusya’nın Wagner ile cephede müşterek savaşmaya devam edip etmeyeceği hususunda değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Yazar Ardan Zentürk, “Geçtiğimiz 6 Nisan’da Ukrayna kuvvetlerinin yürütmüş olduğu hareketta ele geçirilmiş bir mevzide tespit edilen komutanlık belgeleri ile Rusya Savunma Bakanlığı’nın, Wagner in militan temin etme şekline benzer bir şekilde hapishanelerden 2200 dolar gibi bir aylık maaş karşılığında profesyonel orduya kaynak temin edecek, yeni bir savaş yapılanması içerisinde olduğu ön görüldü. Bu durumu da Prigojin ve ekibi fark etmiş oldu. Esasında Prigojin’in geçtiğimiz nisan ayından bu ayaklanmaya kadar Şoygu ve Gerasimov aleyhine yapmakta olduğu kampanyanın ana nedeni Rusya Savunma Bakanlığı’nın bu şekilde alternatif bir personel temin etme yoluna girmiş olmasıdır.

Doğrudan doğruya savunma bakanlığı bünyesindeki Wagner tarzındaki savaşçılar, hemen hemen bütün birliklere eşit olarak 100’er kişilik gruplar halinde dağıtılmışlardı. Fakat görüldüğü kadarıyla ve edindiğimiz bilgiler çerçevesinde bu planın istenen başarıya ulaşmadığı ifade ediliyor. Acele bir şekilde silahlandırılmış olmaları ve yetersiz bir eğitimle silah altına alınanların cepheye sürülmüş olması, istenen başarıya ulaşamamasının bir nedeni olabilir.” dedi.

“RUSYA’NIN ZAFİYETİ ORTAYA ÇIKTI”

Wagner’in söz konusu harekatı ile Rusya’nın zafiyetinin de ortaya çıktığının altını çizen Zentürk, “Ünlü Rus Özel Kuvvetler Komutanlığı Spetsnaz’ın aslında çok da etkin bir kuvvet olmadığı ve Wagner gibi Ortadoğu ve Afrika’da büyük bir savaş birikimi oluşturmuş unsurların konvansiyonel Rus ordusundan daha etkin bir güç olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Bu çerçevede baktığımızda Rusya’nın Wagner tarzı bir şirket ya da şirketler grubundan, savaşın bu safhasında vazgeçmesini imkansız olarak görüyorum.

Bu şirket, yani Wagner aynı zamanda Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Libya, Mali ve Suriye başta olmak üzere birçok stratejik ülkede de görev yapan bir şirket. Wagner’in ortadan kalktığı bir senaryoda adı geçen ülkelerde Rusya’nın askeri varlığının da olmayacaktır. Prigojin’in cezalandırılmadan, bu kadar rahat serbest bırakılıyor olmasının perde arkasında birçok farklı nedenler olduğuna inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Zentürk, yaşanan karışıklığın genel bir değerlendirilmesi yapıldığında, Rusya’nın konvansiyonel olarak ordu kimliğinin içinde bulunduğu zafiyeti göstermesi bakımından da ayrıca önemli olduğunu vurguladı.

“WAGNER BULUNDUĞU DIŞ COĞRAFYA DA PARAYA HAKİM OLAN BİR GRUP”

Suriye’nin doğalgaz gelirlerinin dörtte birinin Wagner’in elinde olduğunu belirten Zentürk, Libya’nın Petrol Hilâli olarak adlandırılan bölgesindeki beş büyük petrol ihraç limanının da yine Wagner’in kontrolünde olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

“Aynı şekilde Sudan’daki altın madenlerini Sudanlı general Muhammed Hamdan Dagalo ile birlikte elinde tutan ve bu madenden çıkarılan altınları Birleşik Arap Emirlikleri’ne aktarıp orada nakite çeviren güç yine Wagner şirketi. Benzer bir durum Orta Afrika Cumhuriyeti’nin altın ve elmas madenlerinde, Mali’nin yeni bulunmuş doğalgaz kaynaklarında da geçerlidir. Bu kadar girift bir ekonomik ilişkiler ağının da olduğu bir yerde Wagner’in bu haliyle bir müddet daha devam edeceğine inanmamız gerekiyor.

“ANA ZORLUK YERLEŞİK BİR RUS ORDUSUNU YERİNDEN SÖKÜP ATMAK”

Savaşın kısa ve orta vadede gidişatına dair görüşlerini de aktaran Zentürk, saldırıdaki bir Rus ordusuyla mücadele etmenin, yerleşik savunmaya geçmiş bir Rus ordusuyla mücadele etmekten daha kolay olacağını ifade etti ve “Şu anda Ukrayna böyle bir zorlukla karşı karşıya. GMZ 3 diye adlandırılan mayın döşeme araçlarıyla dakikada 208 mayını bir araziye dökebilen bir Rus ordusuyla karşı karşıya. Sadece son 5 ayda 91 bin mayını temizleyerek ilerleyebildi Ukrayna birlikleri. Ukrayna’nın cephe içerisinde olan geniş tarım bölgeleri adeta mayın tarlasına döndü. Bu nedenle Ukrayna taarruzu şeklinde adlandırdığımız bu taarruzun tahmin edilenden uzun sürüyor ve sürecek olması doğal.” şeklinde konuştu.

Bunlara ek olarak Rus ordusunun harekatın başlangıcından bu yana yaşadığı zafiyetlerin aynen devam ettiğini ve Rusya’nın bu sorunlar karşısında henüz etkin bir çözüme ulaşamadığını ifade eden Gazeteci Yazar Ardan Zentürk, “Lojistik süreçlerde yaşanan tıkanıklıklar ve savunma sanayisinin takviye edildiğine dair açıklamalara karşın cephede yaşanan teknik yetersizlikler Rusya’daki askeri sorunların devam etmekte olduğunu gösteriyor. Tüm açılardan değerlendirildiğinde maksimum 3 ya da 4 aylık bir süre içerisinde Rus ordusunun ve elbette siyasi lider Putin’in bu savaşın sürdürülebilir olmadığını anlayacakları bir zamanın geleceğine inanıyorum.” dedi.