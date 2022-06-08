AP'ye bir tepki de TBMM Başkanı Şentop'tan geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosu'nun dünkü 2021 Türkiye Raporu ile ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) tavsiye kararı niteliğinde olan 2021 Yılı Türkiye Raporu'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede '2021 Türkiye Raporu, bazı birlik üyeleri ile Avrupalı bazı siyasetçilerin ülkemize yönelik haksız hezeyanlarının ürünüdür'' dedi.

Şentop paylaşımında, "Avrupa Parlamentosu’nun kabul ettiği 2021 Türkiye Raporu, bazı birlik üyeleri ile Avrupalı bazı siyasetçilerin ülkemize yönelik haksız hezeyanlarının ürünüdür. Türkiye ile AB ilişkilerinin gelişmesine olumlu katkı sağlayabilmesi mümkün olmayan bu rapordaki ithamları reddediyoruz" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/MustafaSentop/status/1534260146976735232