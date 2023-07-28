Ankara Üniversitesi Rektörü Senegal'de

Senegal Yükseköğretim Bakanı MoussaBalde, Türk üniversiteleri ile her türlü iş birliğine açık olduklarını belirterek, Türkiye ile Senegal’in eğitim diplomasisini geliştirmesi gerektiğini söyledi. ANKARA (İGFA) - Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 3 günlük Gambiya programının ardından Senegal’e geçti. Ünüvar, başkent Dakar’da Senegal Yükseköğretim Bakanı MoussaBalde ve ülkenin önde gelen yükseköğretim kurumlarıyla temaslarda bulundu, olası iş birliği imkânlarını görüştü.

Yükseköğretim Bakanı MoussaBalde, Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman’ın da hazır bulunduğu görüşmede, Türkiye ile Senegal arasında diplomatik ve ticari ilişkilerin iyi gittiğini, bu ilişkilerin eğitim alanında da geliştirilebileceğini söyledi.

Ankara Üniversitesi ve diğer Türk üniversiteleri ile her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade eden Balde, “Türkiye ile Senegal arasında çok fazla ortak nokta var. Bizim eğitim diplomasimizi geliştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Rektör Ünüvar ise, Ankara Üniversitesinin hem sağlık hem sosyal bilimler hem de fen ve mühendislik alanlarında Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olduğunu vurguladı.

Senegal’deki yükseköğretim kurumları ile temaslarından da bahseden Ünüvar, özellikle, devlet adamı yetiştirme noktasında önemli işler yapan Senegal İdari Bilimler Okulu ile Senegal Bilim ve Teknoloji Ulusal Akademisiyle iş birliği yapacakları hususları belirlediklerini ve bu yönde adımlar atacaklarını kaydetti.

Görüşmelerde Senegal’in eğitim sistemiyle ilgili deönemli bilgiler edindiğinin altını çizen Ünüvar, “Ülkeler arasında ticari ilişkiler olabilir, bu önemli. Sanayi ile ilgili ilişkiler de olabilir, bu da önemli. Dış politikayla ilgili ilişkiler olabilir, bu da çok önemli ama eğitimle ilgili iş birliği olmazsa eksik kalır. Belki de uzun vadede ülkeler arasındaki en değerli ilişki eğitim kurumları arasındaki ilişkidir. Bu yönde adım atmak adına bugün buradayız” diye konuştu.

Daha sonra Senegal Bilim ve Teknoloji Ulusal Akademisi Başkanı Dr. MocteurToure’yi ziyaret ederek, bilim ve teknoloji alanında yapılabilecek iş birliklerini konuşan Rektör Ünüvar, bir sonraki ziyaretinde Yüksek Teknoloji Okulu Müdürü FalilouMbackéSambe’yle bir araya geldi. 2022 yılında Ankara Üniversitesini ziyaretinde kendisine hediye edilen Ankara Üniversitesi radyosunu odasının baş köşesinde sergileyen Sambe, iade-i ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Dakar Büyükelçisi Nur Sağman’ı da ziyaret ederek, Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Sağman’a, Ankara Üniversitesi rozeti, eğitim dönemine ait transkriptiile diplomasını takdim etti. Ünüvar, nazik ev sahipliği için Büyükelçi Sağman’a teşekkür etti.