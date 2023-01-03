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Ankara'dan İsrail'e kınama
DÜNYA 03.01.2023, 16:39
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya baskını hakkında açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya yönelik gerçekleştirdiği provokatif eylemi endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz." denildi.
Açıklamada ayrıca, İsrail'i Kudüs'teki dini mekanların statüsünü ve kudsiyetini ihlal edecek ve bölgede gerginliğin tırmanmasına neden olacak provokasyonların engellenmesi için sorumlulukla hareket etmeye davet edildi.
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