Amerikan mirası klasikler

Küba tam anlamıyla klasik Amerikan arabalarıyla bezenmiş bir açık hava müzesi. Geçtiğimiz aylarda ziyaret ettiğim Kayaipler’in bu şirin ada ülkesinde Amerikan mirası klasik arabalar görsel bir şölen sunuyor.Nedret HOTUN / BURSA (İGFA) - Her 5 arabadan birinin devrim öncesinden kaldığı Küba yollarında zaman 50 yıl öncesinde durmuş gibi.

Küba’daki arabaların birçoğu 1950’li yılların klasik Amerikan modellerinden oluşuyor.

Bunlardan bazılarına Amerika’da bile rastlanmıyormuş.

Klasik otomobil tutkunuysanız, Küba özellikle de HavanaChevrolet,Ford, Pontiac, Buick, Dodge, Studebaker ve Plymouth marka otomobillerin geçit töreni yaptığı bir cennet adeta.

Bugün Küba caddelerinde, ithalatı yasak olduğu için ‘50’lere ait otomobiller ile 1970’ler ve 80’ler boyunca Sovyetler Birliği’nin hibe ettiği Lada’lar dolaşıyor.

Küba’da en yenisi 1958 model olmak üzere toplam 60 bin klasik Amerikan otomobilinin olduğu belirtiliyor. Arabalar, genellikle nesilden nesile aktarılan aile yadigarları.

Yıllar süren ticaret ambargosu nedeniyle önce yedek parça sıkıntısı çeken otomobil sahipleri daha sonra hiç yedek parça bulamamaya başlamış. Yedek parça bulamayan tamirciler, farklı yöntemler uygulayarak araçların ömrünü uzatıyor. Bu da Küba'daki Amerikan araba sahiplerini yaratıcı olmaya zorlamış. Otomobil tamircileri kurnaz zekaları sayesinde bazen çamaşır makinası parçasını kullanırken bazen de şampuanıfren sıvısı olarak kullanmış.

Günümüzde turistlere taksi hizmeti veren bu otomobiller, yerel halk için önemli bir gelir kaynağı durumundadır.