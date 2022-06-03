Amerikan Başkanı Joe Biden isyan etti: Artık yeter

Amerikan Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği konuşmada son günlerde peş peşe gerçekleştirilen silahlı saldırılarla karşı karşıya olan Amerika'da silah satışlarına dair yasaları değiştirmek için daha kaç kişinin yaşamını yitirmesi gerekeceği sorusunu yöneltti.

Amerika'da son günlerde Texas'ta bir okulda, New York'ta bir markette ve Oklahoma'da bir hastanede gerçekleştirilen silahlı saldırılar, silah satışlarına dair yasalar konusunda tartışmaları yeniden başlatmıştı.

Amerikan Başkanı Joe Biden "Tanrı aşkına daha ne kadar katliam gerçekleşmesine göz yumacağız?"

Amerikan Başkanı Joe Biden, saldırı silahlarının satışına yasak getirilmesi ya da bu mümkün değilse silah satın alma yaşının 18'den 21'e yükseltilmesi gibi bir dizi tedbirin alınması gerektiğini ifade ederken, silah üreticilerini saldırganların silahlarını kullanması durumunda dava edilmekten koruyan düzenlemelerin feshedilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Amerikan Başkanı Joe Biden "Amerikalıları bir kez daha yüz üstü bırakamayız."