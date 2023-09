Amerika Türk Kadın Dayanışma Grubu, ikinci kez toplandı

Uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan iş insanı Aycan Çam'ın öncülük ettiği Amerika Türk Kadın Dayanışma Grubu, ikinci toplantısını New Jersey'de gerçekleştirdi.Özlem Özgüt YÖREKLİ - abdpost.com / ABD (İGFA) - Amerika Türk Kadın Dayanışma Grubu, New York'un ardından ikinci büyük buluşmasını New Jersey'de gerçekleştirdi.

Toplantıya her yaş grubundan ve her meslekten kadının yanı sıra Atatürk'ün mirası New York Cumhuriyet Okulu'nun Kurucu Başkanı Necmiye Kaçaroğlu ve Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Nuran Çınar da katıldı. Kaçaroğlu, Amerika'da bir Türk, bir Cumhuriyet kadını olarak Çam'ın oluşturduğu dayanışma grubuna destek olacağını dile getirdi.

Bir eğitimci olarak dayanışmaya gönüllü destekte bulunan katılımcılardan Meryem Müge, İngilizce'nin önemini, aile hayatında, sosyal aile hayatında, sosyal hayatına, çocuklara; çocukların okullarında ve iş hayatında artılarını anlattı.

ABD'de emlak sektöründe çalışan Sergin Kurt da gönüllü olarak bu kadın dayanışmanın WhatsApp grubunun admini olarak iletişimdeki dayanışmayı anlattı. Konuşmasında iletişimin ve kadın dayanışmasının önemine değinen Kurt, hem platformun önündeki WhatsApp grubunu hem de platformun arkasındaki WhatsApp grubunu anlattı. Hava koşullarına rağmen katılım sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür eden Çam, konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet vurgusuyla başladı. Çam, Atatürk'ün yolundan giderek onun açtığı çağdaşlığı onun getirdiği modern Türkiye üzerinden, kadına verdiği değerle pekiştirerek ondan ve onun ideallerinden ilham alarak buradaki görevlerini yaptıklarının da altını çizdi.

Oluşturdukları kadın dayanışma grubunun ne bir vakıf ne de dernek olduğunun altını çizen Çam, "Burada çok büyük bir eksikliğin üstüne çatı olacağımıza inanıyorum. Bunu; kendime, arkadaşlarıma ve dayanışma grubumuza güvenerek söylüyorum. Çünkü dayanışma grubumuz bizlerin ve Türk toplumunun güçlenmesi için kadınlarımızla ve çocuklarımızla, aile yapısı bilincinde olarak, haklarını daha iyi, daha güçlü olmasına yardımcı olmak isteyen bir topluluk" diye konuştu.

Atatürk’ün kızları ve Cumhuriyet kadınları olarak emanete sahip çıkacaklarını belirten Çam, "Ülkemizi en iyi şekilde tanıtıp onun haklarını savunacağız bu bakımdan hepimizin görevi çok önemlidir. Bu gibi toplantıların ve organizasyonların daha iyi yapılabilmesi için hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Biz her yere ulaşmak zorundayız: Amerika’nın her yerindeki her Türk kadınına ulaşacağız; ayrımız gayrımız yok. Amaç ve hedefimiz belli; bu yolda sizleri de yanımızda bekliyoruz göreceksiniz en yakın zamanda Amerika’daki en büyük Türk kadın hareketi biz olacağız. Hepinizi tekrardan sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.