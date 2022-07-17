Amerika Florida'da iki haftada 8 timsah saldırısı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine bağlı Englewood kentinde yaşlı bir kadın evinin yakınında timsahların istila ettiği bir gölete düştü. Gölette bulunan 2 timsah, kadına saldırarak parçaladı.Abdpost.com / ABD (İGFA) - Amerika'da yaşlı bir kadın Florida'daki evinin yakınındaki bir gölete düştükten sonra iki timsah tarafından öldürüldü.

Alınan bilgiye göre Sarasota ilçesinde Şerif Ofisi yaptığı açıklamada, kimliği henüz açıklanmayan kadın, Cuma akşam saatlerinde Englewood'daki Boca Royale Golf ve Country Club'daki evinin yakınında timsahların istila ettiği bir gölete düşerken görüldü.

Yüzerek kıyıya yaklaşmaya çalışan kadına 2 timsah saldırdı. Kısa sürede kadını parçalayan 2 timsah gözden kaybolurken, kadının cesedi bulunamadı.

Olay yerine gelen Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma ekipleri timsahları göletten çıkararak götürdü.

Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde meydana gelen timsah saldırısı iki haftada 8'e ulaştı.