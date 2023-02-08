Amerika'dan Türkiye'ye ilk sevkiyat gönderildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles kentindeki Türk vatandaşları da Türkiye'deki depremzedeler için Türkiye LA Başkonsolosluğu'nun önderliğinde yardım paketleri hazırlıyor. Günlerdir süren paketleme ekibinde abdpost.com muhabiri Emre Özcan da canla başla çalışıyor.Emre ÖZCAN - abdpost.com / ABD (İGFA) - Global Empowerment Mission'daki hayırseverler tarafından Türkiye'ye gönderilen ayni yardımın yaklaşık 600.000 dolar tutarındaki 8 tonluk ilk sevkiyatı, Los Angeles Başkonsolosluğu'nun eşgüdümünde, Türk Havayolları seferiyle Miami Havalimanı'ndan dün gece yola çıktı. Peyderpey gönderilecek malzemelerin toplam değeri 10 milyon doları bulacak.

Deprem için toplanan yardım malzemelerini kendisi gibi gönüllü vatandaşların destekleriyle paketledikleri ilk parti yardım THY ile Türkiye'ye gönderildi.

Bugün de tek yürek çalışmayı sürdüren ekipler, yardım etmek isteyenler için öncelikli tercihin hız ve lojistik açısından kolaylık sağladığı için nakit bağışlar olduğunu vurguladı.

Muhabirimiz Emre Özcan'ın aktardığı habere göre, malzeme yardımları için Los Angeles Başkonsolosluğu eşgüdümünde Miami'de bir, Atlanta'da iki, toplam üç lojistik merkezine ulaştıracağınız malzemeler, THY eliyle AFAD'a teslim edileceğinden, ikinci el malzemeler yerine kullanılmamış ürünleri tercih edilmesi istendi.

https://youtu.be/HRF3ypdpnzc