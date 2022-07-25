Amerika'daki müslümanlara silahlı saldırıdan korunma eğitimi verildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletinde bulunan Diyanet Merkezinde yerel Polis, Müslümanlara yönelik silahlar tanıtılırken, silahlı saldırıdan korunma eğitimi verildi.ABDpost.com / ABD (İGFA)- Amerika'nın en büyük İslami kuruluş olan CAIR, aktif bir atıcı hazırlık eğitimi düzenlemek için Amerika Diyanet Merkezi ile ortak bir eğitim programı düzenlendi.

Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitim, ülke çapında artan silahlı saldırıların ardında, İslam alimlerinin ve liderlerinin tavsiyesi üzerine koordine edildi.

Diyanet Amerika Kültür Merkezi Oditoryumunda düzenlenen eğitimde, kalabalık yerlerde düzenlenen silahlı saldırılardan nasıl korunmak gerektiği anlatılırken, silahların etkisi ile ilgili çeşitli bilgiler verildi.

Dini eğitmen Yasir Qadhi, Amerika'daki mevcut iklim göz önüne alındığında, tüm mescitleri/medreselere yönelik gelebilecek saldırılarda neler yapılacağını anlattıklarını belirterek, "Silahlı bir şüpheliyi gördüğümüzde nasıl hareket etmeliyiz? Elindeki silah ne derece etkili? Nasıl tepki vermeliyiz? Onunla nasıl iletişim kurmalıyız gibi soruları sorduk. Sağ olsun Polis bize piyasadaki silahları tanıttı" diye konuştu.