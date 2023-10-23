Amerika'da 'Küçük Türkiye'nin çöp sorunu bitmedi!

Türk ve Arap nüfusunun en çok olduğu bölgelerden biri olan New Jersey Paterson'da çöp sorununun devam ettiği görüldü.Özlem Özgüt Yörekli -abdpost.com / ABD (İGFA) - ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Paterson kentinin en önemli çevre sorunlarının başında gelen çöp sorunu şirket değişmesine rağmen sona ermedi.

Türk nüfusunun da yoğun olarak yaşadığı kentin en işlek caddelerinden Main Street boyunca yol üzerinde ve kaldırımlarda çöp birikintileri görülürken vatandaşlar belediyenin temizlik konusunda yeteri kadar hassas olmadığını ifade etti.

Son olarak 'atıkların zamanında toplanmadığı' gerekçesiyle yeni bir şirketle anlaşma yapılmasına rağmen, aynı sıkıntıların yaşanması vatandaşları isyan ettirdi.

'Küçük Türkiye' olarak bilinen Paterson'un en işlek caddelerinden Main Street boyunca da çöp birikintileri olması dikkat çekti.

Vatandaşların saat sabah 6 ile akşam 6'da çöplerini bıraktığı bölgede, yol üzerinde ve kaldırımlarda çöpler ortalığa dağılırken normal duruma henüz bir çözüm bulunamaması tepki çekti.

Bir bölge sakini, belediyenin yeteri kadar ilgilenmediğinden şikayet etti. Bir esnaf ise belediyenin çalışsa dahi çöplerin fazla olduğu gerekçesiyle toplanamadığını savundu. Uzun yıllardır bölgede yaşayan bir kadın da fırçalı araçlarla dahi temizlik yapıldığını ancak detaylı temizlik yapılmadığı için çöplerin özellikle kaldırımların üzerinde biriktiğini söyledi.

Vatandaşlar, Paterson Belediyesi ve Bayındırlık İşleri Departmanı'na (DPW) seslenerek duruma bir çözüm bulunmasını istedi.

TapInto Paterson'dan alınan bilgiye göre, Eylül ayında Paterson Belediye Meclisi'nin aldığı kararla "katı atık toplama için planlanan son teslim tarihlerini sürekli olarak karşılayamadığı" gerekçesiyle mevcut çöp şirketi yerine yeni bir şirketle anlaşma sağlandı. Yeni şirketle yapılan ve 1 Ekim - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olan sözleşmenin, finansman mevcudiyeti ve yenileme koşullarına bağlı olarak iki adet birer yıllık ek uzatma seçeneği içerdiği de öğrenildi.