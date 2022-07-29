Altun: Türkiye güven duyulan bir ülke

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İspanyol gazetesine 'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı değerlendirdi. Altun, Türkiye'nin hem Rusya, hem de Ukrayna’yla konuşabilen, hem Ukraynalıların hem de Rusların savaş döneminde güven duyduğu bir ülke olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İspanya’nın önde gelen gazetelerinden El Mundo’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan Ukrayna limanlarından Tahıl Sevkiyatı Anlaşmasına ilişkin sorularını yanıtladı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre son gelişmeler ışığında Rusya’nın gerçekleştirdiği saldırı sonrasında tahıl sevkiyatı anlaşmasının geleceğinin ne olacağınını sorulması üzerine İletişim Başkanı Altun, Odessa Limanı yakınlarında yaşanan saldırının, tahıl anlaşmasının uygulanması açısından sorun oluşturacağını düşünmediğini ifade etti.

Yaşanan saldırı neticesinde gemilerin yüklenmesine engel olacak bir sorun ortaya çıkmadığına işaret eden İletişim Başkanı Altun, kendilerinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

İstanbul’da imzalanan anlaşmanın kapsamının ve içeriğinin belli olduğunu, tüm taraflardan bu anlaşmanın uygulanmasını sağlayacak adımları zamanında ve tam olarak atmalarının beklendiğini belirten İletişim Başkanı Altun, “Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye olarak hem Ukrayna hem de Rusya tarafıyla yakın temasta olacağız.”dedi.

Limanlara veya gemilere yeni saldırı ihtimalinin sigorta masraflarını artırarak ürün fiyatlarına olumsuz etkileyebileceğinin, Türkiye’nin bunu engellemek için ne yapabileceğinin sorulması üzerine İletişim Başkanı Altun, Türkiye’nin Ukrayna’daki savaşın başladığı günden itibaren, hatta başlamasından önce, hem Moskova hem de Kiev’le konuşabilen bir devlet olarak bölgede barış ve istikrarın tesisine gayret gösterdiğini ifade etti.

İstanbul’da imzalanan anlaşmayla küresel bir gıda krizinin önüne geçildiğine dikkaki çeken İletişim Başkanı Altun, ancak bu konuda bir uzlaşma sağlanmasının Ukrayna’daki savaş koşullarının ortadan kalktığı anlamına gelmediğine işaret etti. Altun, kendileri için Ukrayna’dan gelecek tahıl yüklü gemilerin güvenliğinin sağlanması ve gerekli kontrollerden geçerek dünyaya ulaştırılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

“BÖLGEMİZDE YANAN ATEŞİ SÖNDÜRMEYE ODAKLANDIK”

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali başladığından bu yana Türkiye’nin NATO müttefiklerinden farklı bir tutum sergilediğinin hatırlatılması üzerine de İletişim Başkanı Altun, gerçek bir sorunun ortadan kaldırılmasında rol oynadığımız için gurur duyduklarını kaydetti.

Arabuluculuk faaliyetlerine ilişkin olarak da Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna hükümetlerinin ve halklarının güvendiği bir devlet olduğuna dikkati çeken İletişim Başkanı Altun, "Herkes sosyal medyada “endişeli olduğunu” yazarken birilerinin elini taşın altına koyarak gerçek sorunlara gerçek çözümler bulması gerekiyor. Maalesef son yıllarda dış politikayla kamu diplomasisinin birbirine karıştırıldığına şahit oluyoruz. Oysa gerçek dünyanın gidişatına etki etmekle reklam yapmak birbirinden farklı şeylerdir. Devlet adamlığı ve diplomasi de gösterişten ziyade etkili çözümler geliştirmekle ilgilidir. İşte Doğu Afrika’da ve dünyanın birçok yerinde kıtlık yaşanmayacaksa, insanlar karınlarını doyurmak için fahiş fiyatlar ödemeyecekse bu, reklam değil iş yapanlar sayesinde olacaktır. Türkiye olarak gerçek bir sorunun ortadan kaldırılmasında rol oynadığımız için gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Bu görüşmelerde lider diplomasisinin ve hem Rusya hem de Ukrayna devlet başkanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı güvenilir bir lider olarak görmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan İletişim Başkanı Altun, aynı şekilde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bu süreçte önemli bir rol oynadığını kaydederek, "Türkiye hem Rusya hem de Ukrayna’yla konuşabilen, hem Ukraynalıların hem de Rusların savaş döneminde güven duyduğu bir ülkedir. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artık uluslararası arenada yaşanan gelişmeleri kenardan izleyen veya kendine biçilen rolü oynayan bir ülke olmaktan çıkmıştır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İspanya’nın önde gelen gazetelerinden El Mundo’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan Ukrayna limanlarından Tahıl Sevkiyatı Anlaşmasına ilişkin sorularını da yanıtladı.

Son gelişmeler ışığında Rusya’nın gerçekleştirdiği saldırı sonrasında tahıl sevkiyatı anlaşmasının geleceğinin ne olacağınını sorulması üzerine Başkan Altun, Odessa Limanı yakınlarında yaşanan saldırının, tahıl anlaşmasının uygulanması açısından sorun oluşturacağını düşünmediğini ifade etti.