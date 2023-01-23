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Altun: İsveç makamları sözlerini tutsun!

DÜNYA 23.01.2023, 13:01
Altun: İsveç makamları sözlerini tutsun!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç’te Türkiye’nin Stokholm Büyükelçiliğinin önünde Kur’an-ı Kerim yakma skandalına ilişkin İsveç merkezli Dagens Nyheter Gazetesinin sorularını yanıtladı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan haberin ayrıntılarına göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç'in NATO’ya katılmak istediğini paylaştığında kendilerinin endişelerini paylaştıklarını belirterek, "Daha sonra bu endişelerin giderilmesi için birlikte bir mekanizma oluşturduk. İsveç’in bu endişeleri gidermek için bazı adımlar attığını; ancak tüm talepleri karşılamakta yetersiz kaldığını söyleyebilirim" dedi.

"İnsanın fikirlerini beyan etmesiyle terör bağlantısını gizleme gereği bile duymayan birilerinin şiddeti teşvik ederek nefret söylemine başvurması arasında fark var" diyen Altun, "Biz İsveç makamlarından sözlerini tutmalarını bekliyoruz" dedi.

“TÜRKİYE, NATO MÜTTEFİKLERİNDEN İSTEMEDİĞİ HİÇBİR ŞEYİ İSVEÇ’TEN TALEP ETMİYOR”

NATO savunma ittifakının NATO üyesi devletleri müdafaa etmeyi taahhüt ettiğini hatırlatan İletişim Başkanı Altun, bu nedenle kararları birlikte almanın önem taşıdığını söyledi. Bazı görüş ayrılıklarının olabileceğine işaret eden İletişim Başkanı Altun, ancak Türkiye’nin NATO müttefiklerinden istemediği hiçbir şeyi İsveç’ten talep etmediğini vurguladı.

“Türkiye-ABD ilişkilerinin durumu nedir? Son bir haftada ABD’den Türkiye’nin İsveç’e dair tutumuna yönelik bir yorum geldi mi?” şeklindeki soru üzerine İletişim Başkanı Altun, İsveç’in NATO üyeliğinin Türkiye-ABD ilişkileriyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

İletişim Başkanı Altun, “Bu sürecin ilk günlerinde İsveç medyasında bazı yorumlar okumuştum. Türkiye’nin ABD başta olmak üzere üçüncü tarafların baskısı altında fikrini değiştireceğini söylüyorlardı. Bu yorumların yanlış olduğunu gördük. Son günlerde de bu düşünce tarzı yeniden ortaya çıktı. Sizi temin ederim ki İsveç’in NATO’ya girmesini sağlayabilecek tek ülke İsveç’tir.”

“İsveç’te hükümetin NATO’ya girmek için Türkiye’ye çok fazla taviz verdiğine dair bir tartışma var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?” şeklindeki soru üzerine de İletişim Başkanı Altun, demokratik bir ülkede dış politikaya dair görüş ayrılıkları olmasının son derece normal olduğunu ifade etti. Türkiye’de de farklı kararlar ve girişimler hakkında benzer tartışmalar yapılabileceğine işaret eden İletişim Başkanı Altun, NATO’ya katılıp katılmamanın, İsveç halkının vermesi gereken bir karar olduğunu belirtti.

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