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Altun: Barış için gayret göstermeliyiz

DÜNYA 27.06.2022, 14:56
Altun: Barış için gayret göstermeliyiz

5 Temmuz'da yapılacak Türkiye-İtalya 3. Hükümetlerarası Zirvesi öncesi, İtalyan gazetesi Il Messaggero'nun sorularını yanıtlayan İletişim Başkanı Fahretin Altun, "Barışa inanmak, barış için gayret göstermek durumundayız" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İtalyan gazetesinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin, Ukrayna'da barışı sağlamak için çaba gösterdiği hatırlatılarak, savaşın bitmesi ve barış anlaşması yapılmasının mümkün görülüp görülmediğinin sorulması üzerine İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin özel bir konumu bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Ukrayna krizinin başından itibaren bu gücü barış için kullanmaya gayret ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin 70 yıllık NATO müttefiki olduğunu ve Türk askerlerinin Kosova'dan Afganistan'a kadar birçok bölgede NATO adına görev yaptığını anımsatan İletişim Başkanı Altun, Avrupa Birliği üyeliğine aday Türkiye'nin, AB üyeliğini stratejik bir hedef olarak gördüğünü dile getirdi.

Fahrettin Altun, Türkiye'nin çok geniş bir coğrafyada, ciddi bir özgül ağırlığı bulunduğuna, Orta Doğu'da, Kafkasya'da, Orta Asya'da, Karadeniz'de ve Doğu Akdeniz'de yüzlerce yıllık bir aktör olduğuna işaret ederek, son yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, savunma alanında çok ciddi ilerleme kaydedildiğini aktardı.

Ukrayna'da savaşın başlamasıyla Montrö Sözleşmesi'ni uygulamaya koyarak, savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişini durdurduklarını söyleyen İletişim Başkanı Altun, aynı zamanda Ukrayna halkına ciddi miktarda insani yardım ulaştırdıklarını kaydetti.

Altun,  bu savaşın mümkün olduğunca uzamasından fayda sağlayacağına inanan aktörler olduğuna dikkati çekerek, "Savaş uzarsa Rusya zayıflar' diye düşünüyor ve Ukraynalılara ancak savaşı uzatacak kadar destek veriyorlar. Türkiye hiçbir zaman bunlardan olmadı, bundan sonra da olmayacak. Barışa inanmak, barış için gayret göstermek durumundayız" dedi.

"TAHIL SORUNUNU AŞMAK İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ FAZLASIYLA YAPIYORUZ"

Fahrettin Altun, bir başka soru üzerine de Türkiye'nin tahıl sorununu aşmak için üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını aktardı. İletişim Başkanı Altun, "Kolaylaştırıcı bir rol üstlendik ve temaslar neticesinde İstanbul'da bir harekat merkezi kurulması hususunda da bir anlayış birliği oluştu. Bir an önce tahıl yüklü gemilerin buradan ayrılmasını temenni ediyoruz. Bu sürecin güvenli biçimde yürütülmesi ve herhangi bir kazanın engellenmesini çok önemsiyoruz. Yakında bu konuda somut ilerleme kaydedilebileceğine dair ihtiyatlı bir iyimserlik taşıyoruz." şeklinde konuştu.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Öte yandan İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıktığının hatırlatılması üzerine de, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, yalnızca İsveç ve Finlandiya ile ilgili bir konu olduğunun altını çizerek, "Uzun yıllar boyunca tarafsız kalan bu devletler NATO'ya alınırsa 5. madde kapsamında bunları savunmayı taahhüt edeceğiz. PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye ve Türkiye'de darbe girişiminde bulunan FETÖ'ye güvenli liman sağlıyorlar. Bu konularda kalıcı ve somut adımlar atıldığına ikna olmadan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine razı gelemeyiz" diye konuştu.

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