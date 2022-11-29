Almanya’da faaliyet gösteren Münster Azerbaycan Evi ve Dünya Azerbaycanlılar Kongresi’nin desteğiyle Almanya’da “Güney Azerbaycan’ın Dünü ve Bugünü” konulu konferans düzenlendi.

ALMANYA (İGFA) - Konferansa katılanların önce İran’daki protestolarda öldürülen yurttaşlarımızın ve Vatanseverlik Savaşı’nda şehit olan yurttaşlarımızın anılarını sessizce hatırladıklarını bildirdi. Ardından Güney Azerbaycan milli marşı çalındı ​​ve konferansın açılışı yapıldı.

Konferansa katılanların önce İran’daki protestolarda öldürülen yurttaşlarımızın ve Vatanseverlik Savaşı’nda şehit olan yurttaşlarımızın anılarını sessizce hatırladıklarını bildirdi. Ardından Güney Azerbaycan milli marşı çalındı ​​ve konferansın açılışı yapıldı.

Almanya’nın Münster kentinde faaliyet gösteren Azerbaycan Evi’nin başkanı Eldar Güneyli, son 3 ayda İran – Güney Azerbaycan’da yaşanan olaylar hakkında detaylı bilgi verdi. Ardından Dünya Azerbaycan Kongresi (DAK) Eşbaşkanı Firudin Pravizniya, DAK üyesi Nureddin Garavi, DAK yönetim kurulu başkanı, İSBAM Başkanı Samir Adıgozalli, DAK Avrupa Başkanı Ali Hacı Agaevli, Münster Azerbaycan Meclisi temsilcileri Ahmed Urmulu, Elsever Hanım Erdebili, Bahram Nasibli, Rza Babai, Ebulfez Jorabci, Vahid Tazen, Ali Kuşçu, aynı zamanda Almanya‘nın Köln, Frankfurt ve diğer şehirlerinden, Bulgaristan ve diğer ülkelerden gelen güneyli aydınlar, Kürtlerin acımasız şiddetini dile getirdiler.

Mevcut İran rejimi, sivil halka karşı zulmüne, soydaşlarımızın en temel haklarına ve haklarının çiğnenmesine ve diğer acı gerçeklere dikkat çekti. Konuşmacılar, İran’da son üç aydır devam eden şiddet olaylarında mevcut rejimin insanların temel haklarını ağır şekilde ihlal ederek ve onlara karşı en acımasız ve hatta ahlaksız yöntemleri kullanarak tüm uluslararası yasaları ihlal etmeye devam ettiğini söylediler.

DAK İcra Dairesi Başkanı Samir Adıgozalli de yaptığı konuşmada İran’da son aylarda meydana gelen protestoların nedenlerini kapsamlı bir şekilde inceledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, güneyli soydaşlarımızın hak ve haklarının her zaman her platformda savunulacağına dair son dönemdeki düşüncelerine ilişkin geniş açıklamalarda bulundu:

“Devlet başkanımız Sayın İlham Aliyev‘in sözleri,`Nerede yaşarlarsa yaşasınlar tüm Azerbaycanlıları korumak bizim görevimizdir` sözleri bizim için önemli bir yönlendirmedir. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı bu açıklamayı Türk Devletleri Teşkilatı‘nın son toplantısında yapmıştı. Dün Bakü’de düzenlenen “Orta Koridor Boyunca: jeopolitik, güvenlik ve ekonomi” konulu uluslararası konferansta Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran’da yaşayan soydaşlarımızın eğitim hakları ve ana dil hakları konusunda çok önemli mesajlar verdi.

Aynı zamanda İran‘ın mevcut rejiminin Azerbaycan‘a yönelik politikasına değinerek, ülkemize ve soydaşlarımıza yönelik nefret temelinde yürütülen faaliyetlerin etkili olmayacağını söyledi. Başkan kesinlikle haklı. Bugün tüm Azerbaycanlılar tek yumruk halinde birleşmiş, Cumhurbaşkanı’nın arkasında durmuş ve onun gösterdiği yönlerde hareket etmiştir.

Tüm düşmanlarımız görsün ki Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi biz kimseden çekinmiyoruz. Konferansın sonunda İran‘da yaşananlara ilişkin bir bildiri kabul edildi. İran‘daki şiddet olaylarına daha fazla dikkat çekmek için yakın gelecekte diğer Avrupa ülkelerinde Güney Azerbaycan’da yaşanan süreçlerle ilgili yeni etkinlik ve tartışmaların düzenlenmesine ve sistemli faaliyetlerin artırılmasına karar verildi.