Almanya Rastatt’da harika bir kültür festivali

Rastatt’da bulunan Ditib Rastatt Merkez Camii Derneği’nin düzenlediği Kültür Festivali dolu dolu programları ile iz bıraktı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 17-18-19 ve 20 Mayıs tarihlerinde planlanan organizasyon, hava kosullarının kötü olması sebebiyle 17 Mayıs günü iptal oldu. 18 Mayıs’ta başlayan program, 20 Mayıs akşamına kadar dolu dolu sürdü. Toplamda bu festivali altı binin üzerinde insanin ziyaret ettiği bildirildi. Rastatt Merkez Camiinin İmami Şaban Boztepe’nin Kuran tilaveti ve dualarla birlikte başlayan açılış konuşmasında “Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Bu organizasyona gelip maddi ve manevi desteklerde bulundugunuz icin tesekkür ederiz. Allah hayırlarınızı kabul etsin.”

Akabinde Dernegin Kadın Kolları Başkanı derneğin faaliyetleri konusunda bilgi verdi.

Derneğin Başkanı Yunus Ünlü’de bu calışmalara en az 6 ay önceden başlandığını 120’nin üzerinde bir işçi grubunun çalıştığını belirterek bu karşılıksız hizmet eden gönüllülere teşekkür etti ve gurbetçi vatandaşlarada desteklerinden dolayı tesekkür etti ..

Program Jackie Murat’ın sunumuyla 3 gün boyunca dolu dolu geçti ve büyük bir beğeni aldı.

Jackie Murat hem cocuk gösterileri yaptı hem de Programın sunuculuğunu üstlendi.

Grup Karizma Müzik grubunda bağlama ustası, Metin Öz ve Klavyede Ömer Faruk Aydın adeta müzik ziyafeti sundu.

Günde 6 saatin üzerinde müzik performansı verdi, büyük beğeni aldı. Ayrıca üç günlük programda Folklor ekibi, Mehter Takımı, Kemençede Ali Çakır, çocukların zeybek gösterileri yanı sıra 19 Mayıs’ta Avrupa’nın en büyük Türk bayrağı açıldı. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün resmide açılınca meydanda büyük bir coşku oluştu.

Ayrıca Dünya Kicks Boks Şampiyonu Gökhan Arslan , ( 4 Defa Dünya Sampiyonu) ünlü sporcuya Camii Derneği tarafından Avrupa’da spora yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi verildi. Avrupa’da basına yaptığı katkılardan dolayı gazeteci Murat Topçu’ ya da teşekkür plaketi verildi .

Nostaljik arabalarıyla organizasyona renk katan, Necdet Sancak’a nostaljik olarak verdiği katkılardan dolayı teşekkür plaketi verildi. Eski Toros Polis arabası ve Anadol marka Zabıta arabaları önünde vatandaşlar fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler .

Dünya Kicks Boks sampiyonu Gökhan Arslan’da fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştılar.

Multi Global Dergisi Sahibi ve Keşan Postası Almanya Temsilcisi Murat Topçu gelen önemli konuklarla röportajlar aldı.

20 Mayıs’ ta Grup Karizma ile müziğe doyuldu.

Sivaslı ünlü sanatçı Mustafa Karagöz ile müzik ziyafeti ile program sonlandırıldı.