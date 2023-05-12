Almanya'da siyasi tartışmada kanlı bitti! 2 Türk öldü

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Sindelfingen şehrindeki Mercedes fabrikasında sabah saatlerinde siyasi sebeplerden dolayı tartıştığı öne sürülen iki Türk silahla vurularak öldürüldü.Yılmaz ADIYAMAN / ALMANYA (İGFA) - Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Sindelfingen şehrinde bulunan, Mercedes fabrikasında sabah saatlerinde alınan bilgilere göre, Rizeli Murat Demir'in (53) siyasi sebeplerden dolayı tartıştığı Aksaraylı Ayhan Balki (44) ve Konyalı Özkan Karagözlü'yü (44) silahla vurarak öldürdü.

Ölen şahıslardan biri olay yerinde hayatını kaybetti, diğeri ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tetikçi, Murat Demir ise işçiler tarafından etkisiz hale getirildi ve polise teslim edildi. Murat Demir, polis tarafından gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Murat Demir'in ise sosyal medya üzerinden hükümet aleyhine ve Türkiye'deki yöneticiler hakkında sürekli provokatif paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Laz Murat isimli ile tiktok gibi sosyal medyada sık sık paylaşımlar da yaptığı belirlendi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.