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Almanya'da polise bıçaklı saldırı
DÜNYA 15.11.2023, 09:19
Amanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Gummersbach şehrinde bir süpermarkette hırsızlık ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, olay yerinde 30 yaşındaki bıçaklı bir şahsın saldırısına uğradı.Yılmaz ADIYAMAN / ALMANYA (İGFA) - Almanya'da polislerden birini yüzünden yaralayan saldırgan, polisler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.
Şüphelinin yanı sıra yoldan geçen bir kişi ise (43) yaşında, kalçasından vurularak yaralandı.
Sağlık ekipleri her iki yaralıyı da hastaneye kaldırırken, polis, saldırganın kimliği hakkında bilgi vermedi.
Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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