Almanya'da emeklilerin artışı iş gücü açığına yol açtı

Almanya, yaşlanan nüfusu ve emekli olmak isteyenlerin artmasıyla kaybolacak iş gücü açığını Türkiye gibi ülkelerden karşılamak istiyor. Türkiye’de emeklilik sistemi ile ilgili tartışmalar sürerken Almanya, emeklilik yaşı gelenlerin iş gücünü terk etmesiyle oluşacak boşluğu kapatmak için çareler arıyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de emeklilik sistemi ile ilgili tartışmalar sürerken Almanya, emeklilik yaşı gelenlerin iş gücünü terk etmesiyle oluşacak boşluğu kapatmak için çareler arıyor.

Almanya merkezli iş ve göç hizmetleri veren danışmanlık şirketi Avantaj AG CEO’su Dr. Ahmet Ertekin, Almanya’da 2023’ten sonra emekli olacak insanların işe yeni başlayandan daha fazla olacağını belirterek, "Ülkede ortalama yaş 1990’lı yıllarda 39 iken günümüzde 45’e çıkmış durumda. Almanya’da yaşlı insan sayısı artmaya devam ederken, 10 yıl içinde emeklilerin sayısının da önemli ölçüde artacak ve 2026'dan itibaren her yıl tahmini olarak 130 bin çalışma çağındaki kişiyi kaybetme riski ile karşı karşıya kalacak. Bu durum nitelikli insan gücüne ihtiyacı büyük oranda artıracak. Özellikle Türkiye gibi ülkelerden nitelikli insan gücü temini için yol açılmış olacak" diye konuştu.

Dr. Ertekin, 50 yıl içinde Almanya yaşlanan bir topluma dönüşeceğini de kaydederek “Bugün Almanya’da dünyaya gelen bir bebek için kadınlarda beklenen ortalama yaşam süresi 83.38 yıl, erkekler için ise bu süre 78.54 yıl. Ortalama yaşam süresi 2070 yılında kadınlar için 86.1-90.1 yıl, erkekler için ise 82.6-86.4 yıl arasında olması bekleniyor. Bu durum paralelinde Almanya 2030 yılına kadar da 5 milyon çalışan ihtiyacını karşılamak için yollar arıyor” diye konuştu.

Dr. Ertekin konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Almanya, nitelikli insan gücü açığının yarısının AB ülkelerinden kalanının ise Türkiye’nin de aralarında bulunduğu AB dışındaki ülkelerden karşılamak istiyor. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre çalışan sayısının 2030'da 46 milyona, 2060 yılında da 37,5 milyona gerilemesi bekleniyor. Bu açığın kapatılması için nitelikli iş gücüne ulaşmak amacıyla çok yönlü önlemlerin alınması için çalışmalar yapılıyor. Almanya’nın nitelikli kariyer sahibi ile birlikte ara eleman sıkıntısının çözümü için Türkiye önemli bir alan açıyor. Avantaj AG olarak hizmete sunduğumuz europerso.com internet sitesi ile Almanya’da çalışmak ve yaşamak isteyenlere A’dan Z’ye tüm hizmeti en kolay yoldan güvenilir bir şekilde veriyoruz. Profesyonel CV hazırlamadan başvuru, vize ve göç yasasının en karmaşık bilgilerine kadar olan süreci basitçe tamamlıyoruz"