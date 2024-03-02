Almanya'da 10 yıldır bitmeyen cami

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Voerde-Möllen şehrinde faaliyet gösteren DİTİB Voerde-Möllen Yeşil Camii, 2014 yılında temeli atılan camii 10 yıldır tamamlanmayı bekliyor. İnşaatı devam eden, Voerde-Möllen şehri ve çevre şehirlerin en büyük ve en güzel külliyesi olarak tasarlanan camii bir türlü bitmek bilmiyor. Hayırseverlerin desteği ile kaba inşaatı biten, bir kısmı ibadete açılan ancak iç tefrişatının tümden bitmediği için tamamlanamayan DİTİB Voerde-Möllen Yeşil Camii hayırseverlerin desteğini bekliyor.Yılmaz ADIYAMAN / Almanya (İGFA) - Camii Başkanı Simmani Kamacı, "Camimiz 1975 yılında kuruldu ve 1992 yılında Köln DİTİB Merkez'e bağlandık. 2012 yılında yönetim olarak karar aldık ve yeni camii inşaatı için belediye'ye ait 3 bin metrekarelik arsayı satın aldık. 2014 yılına kadar kirada kalıyorduk ve 2014 yılında camimizin temelini attık. Camimiz şu an iki binadan oluşuyor, biri hizmet binası, biri de ibadet binamız. 2014'de temelini attık ve 2017 yılında komple kaba inşaatını bitirdik. 2017 yılından 2024 yılına kadar inşaatımızın bu şekilde uzaması ve yavaş ilerlemesinin ana gerçeği ise hem ülkemizde hem de dünyada ekonomi sorunların başta gelmesi ve daha sonra ülkemizde deprem, sel, doğa felaketlerin gelmesi ve bir de tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci de yaşanması bizim inşaat işlerimizi gerçekten ciddi şekilde etkiledi.

Allah nasip ederse, biz bu Ramazan Bayramı'nda camimize girmek istiyoruz. Hizmet binası çok şükür bitti ve orada çocuklarımız ve gençlerimiz için Kur'an kursları başladı. Camimizin iç dizaynını bitirmek istiyoruz, mihrap, minber, kürsü, müezzin kürsüsü, avize ve halıları da tamamlarsak inşallah camimize girip ibadetimizi yapacağız. Camimizin kuruluşundan, bugüne kadar kimin emeği, desteği ve hakkı geçti ise Allah hepsinden razı olsun. 02-03 Mart 2024'de saat 19'da "DİTİB Möllen Yeşil Camii" YouTube üzerinden canlı yayında yardım kampanyası başlatacağız. Allah şimdiden hayırlarını kabul etsin" dedi.