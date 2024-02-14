Aliyev yemin ederek görevine başladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yemin ederek 5. dönem için görevine başladı.AZERBAYCAN (İGFA) - Azerbaycan'da 5. kez cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev için Azerbaycan Milli Meclisinde yemin töreni düzenlendi.
Azerbaycan'da 7 Şubat’ta yapılan erken cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 92,12 oyla kazanan İlham Aliyev, yemin ederek 5. dönem için görevine resmen başladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlar, milletvekilleri, ülkede görevli büyükelçiler ve üst düzey konukların katıldığı yemin töreni, Azerbaycan Milli Meclisi Genel Kurul Salonu'nda gerçekleştirildi.
Aliyev, Azerbaycan Anayasası üzerine el basarak, “Cumhurbaşkanlığım süresince Azerbaycan Anayasası'na bağlı kalacağıma, devletin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü koruyacağıma, halkıma liyakatle hizmet edeceğime yemin ederim” dedi.
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