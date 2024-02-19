Aliyev'in ilk resmi ziyareti Türkiye'ye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinde 7 Şubat’ta icra edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk resmî ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirecek.ANKARA (İGFA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in, Türkiye ziyareti hakkında açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 18-19 Şubat 2024 tarihlerinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştireceğini duyuran İletişim Başkanlığı, ziyaretin Azerbaycan’da 7 Şubat’ta icra edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ikili düzeydeki ilk yurt dışı ziyaretini oluşturacağı kaydedildi.

Bugün gerçekleşecek görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.