Ağustos'ta Putin Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus lider Putin ile Tahıl Koridoru’nun uzatılması konusunda hem fikir olduklarını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasına ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığında olduklarını duyurdu.

Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikir olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de Putin'e bir mektup gönderdiğini anımsatarak, "Temenni ediyorum ki bu mektupla bizim ve Rusya'nın müşterek gayretleriyle tahıl koridoru çalışmasının uzatılmasını temin ederiz. Ve böylece az gelişmiş fakir Afrika ülkelerinin problemlerini süratle Sayın Putin'le müşterek kaldığımız gibi devam ederiz." diye konuştu.