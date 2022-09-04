ABD’de seçim kavgası başladı! Biden ile Trump birbirine girdi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump’a “Sen bu ülke için bir tehditsin” dedi. Trump da, Biden için “Sen bir devlet düşmanısın” diye konuştu.

ABD (İGFA) – Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile eski ABD Başkanı Donald Trump arasındaki gerginlik hat safhaya ulaştı. Biden, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada Trump için “Sen bu ülke için bir tehditsin” açıklamalarının ardından Trump’tan cevap gecikmedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Biden’i açıklamasından dolayı eleştirerek, “Sen ABD düşmanısın. Devlet düşmanı kendisidir ve onu idare eden o gruptur” açıklamasında bulundu.