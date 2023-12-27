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ABD’de Noel coşkusu... Sokaklarda adım atacak yer kalmadı

DÜNYA 27.12.2023, 09:23
ABD’de Noel coşkusu... Sokaklarda adım atacak yer kalmadı

Amerika Birleşik Devletleri’nde Noel coşkusu tüm ülkeyi sardı. Ülkenin dört bir yanında Noel kutlamaları yapıldı. Caddelere taşan insan kalabalığı, trafiği belli noktalarda durma noktasına getirdi.Özlem Özgüt YÖREKLİ - abdpost.com / ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri’nde Noel Bayramı tüm ülkede kutlanıyor. Özellikle New York’ta bu özel günde yaşanan insan kalabalığı dikkat çekiyor. Turist akınına uğrayan New York’ta sokaklarda yürümek neredeyse imkansız hale geldi. İnsan seli olan caddelerde bulunan restoranların önünde uzun kuyruklar oluştu. Oturacak yer bulmakta güçlük çeken insanlar ellerinde yemekler ile sokaklara taştı.

MAĞAZALARIN ÇOĞU KAPATTI

Öte yandan New York’ta bulunan mağazaların çoğunun Noel Bayramı dolayısıyla kapalı olduğu görüldü. Az sayıda açık mağazada ise adım atacak yer kalmadı. Ünlü markaların tamamı bugün kepenk indirdi.

Sokaklardaki kalabalık Bryant Park’a da yansıdı. Halka açık masalara akın eden insanlar buraya akın etti. Ayrıca bölgedeki buz pisti de paten yapmak isteyen insanlarla doluydu. Park içerisinde açık olan küçük işletmelerin önünde de uzun kuyruklar görüldü.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Bunun yanı sıra trafikte de zor anlar yaşandı. Anormal bir araç trafiği tüm şehre hakim oldu. Araçlar saatler boyunca trafiğin açılmasını bekledi.

NOEL BAYRAMI

Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da bilinir. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar.

NOEL TARİHİ

Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve 25 Aralık bitimine kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu bazı ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir.

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