ABD’de emlak işleri nasıl yürütülür? ABD'de ev nasıl ev alınır?

Mortgage Uzmanı Tunçtan Ayan ve Emlak Danışmanı Sophia Furtun, Amerika Birleşik Devletleri’nde ev almak isteyenlerin yapması gerekenler ile ilgili özel açıklamalarda bulundu.Özlem Özgüt Yörekli-abdpost.com / ABD (İGFA) - Mortgage Uzmanı Tunçtan Ayan ve Emlak Danışmanı Sophia Furtun, Amerika Birleşik Devletleri’nden ev almak isteyenlerin ne yapması gerektiğini anlattı.

ABDPost.Com New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli’nin konuğu olan Ayan ve Furtun, turistler dahil herkesin Amerika Birleşik Devletleri’nden ev alabileceğini aktardı.

Kredi faizlerine de değinen Ayan, “Türkiye'den yatırımcılar da her zaman buradan ev alabilir. Yeter ki vizeler olsun ve yüzde 25 peşinatları olsun. Dolayısıyla Türkiye'den yatırımcılar da buradan yatırım için ev alabilirler” ifadelerini kullandı.

TÜRKLERİN TERCİHİ WAYNE

New Jersey Wayne’de bir evi tanıtan Emlak Danışmanı Furtun, “Geçen sene Wayne’e 350 Türk ailesi taşındı. Çünkü 2 tane Türk okulu var, bir tane de ayrı bir Müslüman okulu var. O yüzden çok tercih edilen bölge. Bölge olarak rahat bir yer. Beş yıldızlı restoranların, marketlerin olduğu bir yer ve bu sitenin tek girişi, tek çıkış var. O yüzden çocukların çok rahatlıkla bisiklet bindiği, hareket ettiği, birbiriyle oynamak için gece bile yürüdüğü bir site. Türkler de bu sebeplerden tercih ediyor” dedi.

“EV ALMAK İÇİN DOĞRU BİR ZAMAN”

ABD'de ev almak için doğru bir zaman olduğunu işaret eden Mortgage Uzmanı Ayan, “Şu an aslında çok doğru bir zaman çünkü faiz oranları tüm dünyada olduğu gibi burada da biraz yükseldi. O yüzden şu an alıp ileride yapılandırmak çok avantajlı. Çünkü faiz onlar düştüğünde bir anda ev fiyatları da yükselecek. Bu nedenle evet, çok doğru bir zaman. Türkiye'den yatırımcılarda her zaman buradan ev alabilir. Yeter ki vizeler olsun ve yüzde 25 peşinatları olsun. Türkiye'den yatırımcılar da buradan yatırım için ev alabilirler” ifadelerini kullandı.

Furtun, Türkiye’nin aksine Amerika Birleşik Devletleri’nde ev alındığında ya da kiralandığında beyaz eşyalarının evin içinde olduğuna dikkat çekerek, “Buranın Türkiye'den tek farkı, bir evi aldığınız zaman yüzde 99 bütün beyaz eşyalar dahil geliyor. Kiralık veya satılıkta aynı sistem uygulanıyor. Mikrodalgası fırını, bulaşık makinesi, buzdolabı listede yazmadığı sürece bu fiyata dahil değildir anlamına gelir” dedi.

Mortgage’dan herkesin faydalanabileceğini belirten Ayan, “Şöyle aslında herkese göre program var. Turist bile Türkiye'den alabilirken burada da birçok vize sahibi mortgage alabiliyor. Diyelim eskiden başvuru yaptı, çalışma izni var. Onlar bile alabilir aralarında da fark olmaz. Başvuru yapan bir kişiyle bir Amerikan vatandaşı arasında faiz farkı yok. Bu da Amerika'nın herkese eşit baktığını gösteren bir şey aslında. Türkiye’den ev alanlarda faiz farkı var ama risk fazla olduğu için çünkü Amerika sisteminde değiller” diye konuştu.

MORTGAGE UZMANI ONAY VERMEDEN EV BAKILAMIYOR

Tunçtan Ayan, mortgage uzmanı olarak ev alacak kişilerin alım gücünü belirlediklerini ve buna göre onay verildiğini vurguladı. Onay olmadan ben bir emlakçı olarak teklif veremediğini belirten Furtun ise, "O nedenle onay yazısını önceden almak daha faydalı. Evler hızlı satıldığı için onay yazısı gelene kadar ev satılabiliyor” dedi. Nakit alımlarda sıkıntı olmadığını ifade eden Ayan, “Nakit olarak alabilirsiniz ama mortgage kullanmak istiyorsanız mutlaka benim evraklarınıza bakmam lazım. İncelemem ve o mektubu yazmam lazım. Verdiğim hizmetin hiçbir ücreti yok, bir danışmanlık ücreti yok. Benim ücretimi zaten banka ödediği için benim kişiden hiçbir beklentim olmuyor” diye kaydetti.

İstenen belgelerin 15 yıl önce yaşanan krizden dolayı arttığını belirten Ayan,bir ev satın alınmak istendiğinde alıcının teklif verdiğini ve satıcının en yüksek teklifi kabul ettiğini vurguladı.

ABD’DE NASIL EMLAKÇI OLUNUR?

ABD'de emlakçı olmak için neler gerektiğini de aktaran Furtun, “Öncelikle 75 saat bir okula gitmeniz gerekiyor. 75 saat bu pandemi zamanında online oldu ama 75 saatin sonunda sınav var. Burada büyüseniz bile dil olarak da ayrı bir zorluk var. Çünkü emlakçılığın çok ağır bir sınavı var. Kuralları avukat gibi kafanıza kazıya kazıya öğrenmeniz lazım. Ondan sonra emlakçı olabiliyorsunuz. Emlakçıların da kendi numaraları bulunuyor. Numaranız olmadığı zaman hiçbir kapıyı açamıyorsunuz, hiçbir siteye üye olamıyorsunuz, kontrat yazabilmeyi, teklif vermeyi numarasız yapamıyorsunuz ve burada birinin altında çalışmanız gerekiyor. Bir firmanın altında ya da kendinize ait bir firma kurmanız gerekiyor. Emlakçı olabilmek için aldığınız numara aktif değil. Ya kendi şirketiniz olacak ya da bir firmanın altında çalışacaksınız” diye konuştu.