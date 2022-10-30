ABD’de de iz bırakan Türk girişimciler ağırlandı

Amerikan Türk Cemiyeti’nin (ATS) geleneksel gala yemeği bu yıl The Plaza Hotel New York’ta gerçekleşti.ABD (İGFA) - ATS eş başkanları Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve ABD’li yatırımcı Linda Wachner’ın ev sahipliğinde düzenlenen gece, hem Türkiye’de hem de ABD’deki başarılarıyla ilham veren Türk girişimciler onuruna düzenlendi.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’in eş başkanlığını yürüttüğü Amerikan Türk Cemiyeti’nin bu yıl ABD’de düzenlediği girişimcilik temalı etkinliklerine başta ABD ve Türkiye olmak üzere bütün dünyadan üst düzeyde katılım gerçekleşti.

Her yıl merakla beklenen ve Cemiyet’in imza organizasyonlarından olan gala yemeği ABD’deki başarılarıyla ilham veren Türk girişimcilerin onuruna yapıldı.

Türkiye ve ABD’den 400’e yakın önemli ismi bir araya getiren etkinliğin organizasyonu, Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in düğününü de organize eden Colin Cowie’ye emanet edilirken, son zamanlarda özel etkinliklerin aranan sanatçısı Chris Norton’un şefliği ve solistliğinde Casa Cipriani Jazz Club Band dinleyicilere büyüleyici bir gece yaşattı.

Galaya Ant Yapı, BTC Türk, Chobani, Getir, Martı, Insider, Sierra Nevada Corporation ve Trendyol’un kurucu ve ortaklarının yanı sıra pek çok girişimci, yatırımcı, şirket ve STK yöneticisi katıldı. Hamdi Ulukaya ve Özmen ailesi başta olmak üzere Türkiye’den önemli katılımcıların yer aldığı geceye Clinton kampanyasına 10 milyon dolar bağışlamasıyla öne çıkan Abigail Pollak’tan eski ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı Michael Cohen’a ABD’den de pek çok üst düzey davetli katıldı.

Moda ve sanat dünyasından da isimlerin davetli olduğu galaya üç defile mankeniyle katılan dünyaca ünlü modacı Naeem Khan damgasını vurdu.