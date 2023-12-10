Son Dakika

ABD'ye artan göç piyasaları olumsuz etkiliyor

DÜNYA 10.12.2023, 17:54
ABD'ye artan göç piyasaları olumsuz etkiliyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde hizmet veren teslimat şirketleri GrubHub ve Doordash’te çalışan sayısı rekor sayılara ulaştı.Özlem Özgüt YÖREKLİ - abdpost.com / ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri’ne artan göç dalgası nedeniyle çalışanlar, kazançlarının düştüğünü belirtti. New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, New Yorkt’ta bulunan Grub Hub ve Doordash çalışanları ile görüştü.

Amerika Birleşik Devletleri’nde teslimat hizmeti veren GrubHub ve Doordash şirketlerinde yaşanan sorunlar, çalışanlar tarafından tepki çekti. Teslimat hizmeti yapan kişiler, artan göçler nedeniyle kazançlarının azaldığından şikayetçi oldu. Daha önce çok karlı olarak bilinen teslimat servisleri artan çalışan sayısı nedeniyle günlük ücretlerde indirime gitti. Bu nedenle çalışanların kazançları neredeyse yarı yarıya düştü.

“GÖÇ NEDENİYLE ESKİSİ GİBİ KAZANAMIYORUZ”

GrubHub çalışanı Erhan T. “Buradaki arkadaşlarımın dediğine göre, bu iş 2 yıl öncesine kadar çok kazançlıymış. Sonradan sınırdan çok fazla kişi göç edince, teslimat işini yapan çok fazla insan oldu. Nereye giderseniz gidin bu insanlarla karşılaşıyorsunuz. Şu an çok çok az kazandırıyor. Uber’de yeni bir uygulama çıkardı mesela normalde saatlik 30 dolar vermesi lazım ama hiç kazandırmıyor. Bugün sabah 7’de başladım ama 60 dolar kazanabildim. Eskiden 200 dolardan aşağı kazanmıyorduk” dedi.

“ŞOFÖR SAYISINDAKİ ARTIŞ NEDENİYLE KAZANÇ DÜŞTÜ”

Sorunun kaynağının şoför sayısındaki artış olduğunu belirten Erhan T., “Sorunun kaynağı şoför sayısındaki artış. Çünkü çok fazla şoför sayısı var. Sınırdan kim geliyorsa, geçimini sağlamak isteyen herkes direkt paket servis işine başlıyor. Kendi SSN’leri olmayan kişiler de hesap kiralayarak bu işi yapmaya başladı. Sistemler de artık bununla alakalı fotoğraf istemeye başladı. Her pazartesi veya salı günü fotoğraf isteniyor ya da müşteri çalışan kişi ile sistemde fotoğrafı olan kişi aynı değil diye şikayet ettiğinde de fotoğraf isteniyor. Fotoğrafı çektirmek için de hesap sahibinin yanına gitmen lazım. Gün içerisinde bazen tekrar istiyor” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 40
2. Galatasaray 15 40
3. Kayserispor 15 29
4. Beşiktaş 15 26
5. Trabzonspor 15 24
6. A.Demirspor 15 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Kasımpasa 15 21
9. Rizespor 14 21
10. Hatayspor 15 18
11. Karagümrük 15 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Gaziantep FK 15 16
14. Başakşehir 15 15
15. Sivasspor 14 15
16. Konyaspor 14 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 39
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 15 29
4. Bandırmaspor 15 26
5. Sakaryaspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Gençlerbirliği 15 24
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Keçiörengücü 15 19
10. Manisa FK 15 18
11. Erzurumspor 15 18
12. Ümraniye 15 18
13. Boluspor 14 16
14. Adanaspor 15 16
15. Şanlıurfaspor 15 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 15 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 37
2. Arsenal 16 36
3. Aston Villa 16 35
4. M.City 16 33
5. Tottenham 16 30
6. M. United 16 27
7. Newcastle 16 26
8. Brighton 16 26
9. West Ham United 16 24
10. Fulham 16 21
11. Brentford 16 19
12. Chelsea 16 19
13. Wolves 16 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 16 16
16. Nottingham Forest 16 14
17. Everton 16 13
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 16 8
20. Sheffield United 16 8
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Girona 15 38
3. Atletico Madrid 15 34
4. Barcelona 15 34
5. Real Sociedad 16 29
6. Athletic Bilbao 15 28
7. Real Betis 16 26
8. Las Palmas 16 24
9. Getafe 16 22
10. Valencia 16 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Deportivo Alaves 16 16
13. Villarreal 16 16
14. Osasuna 15 15
15. Mallorca 16 14
16. Sevilla 15 13
17. Cadiz 15 12
18. Celta Vigo 15 9
19. Granada 15 7
20. Almeria 16 4