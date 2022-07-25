ABD ve Kanada'daki başarılı Türk gençlerine Washington'da liderlik eğitimi

Türkiye Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’daki başarılı Türk gençlerinin liderlik ve savunuculuk eğitimi için Washington D.C.'de akademi açıyor.ABDPOST.COM / ABD (İGFA) - Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada’daki başarılı Türk gençlerinin liderlik ve savunuculuk alanında eğitimler alarak bu ülkelerdeki haklarını daha bilinçli bir şekilde savunmalarını ve aralarında kuvvetli bir bağ oluşturmalarını temin etmek amacıyla Washington'da 24-29 Eylül 2022 tarihleri arasında ABD-Kanada Diaspora Savunuculuk Akademisi'ni gerçekleştirmesinin planlandığını duyurdu.

Selim Mürsel Yavuz tarafından gönderilen açıklamada, söz konusu programa ABD ve Kanada'da yaşayan 30 gencin katılması öngörülmekte olup bu gençlerin alanında uzman isimlerle buluşturularak bilgi, birikim ve tecrübelerinin geliştirilmesi amaçlandığı kaydedildi.

Son başvuru tarihi 25 Ağustos 2022 olan akademiye ilişkin detaylı bilgiye https://ytb.gov.tr/savunuculukakademisi/ adresinden ulaşılabiliyor.