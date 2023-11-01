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ABD uçakları İncirlik'e neden geldi?
DÜNYA 01.11.2023, 13:27
İncirlik’e gelen ABD uçaklarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldiANKARA (İGFA) - ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığının B-1B bombardıman uçaklarının, uzun süredir planlanan görev gücü eğitim misyonu çerçevesinde "sıcak yakıt ikmali" için 31 Ekim Salı İncirlik Hava Üssü'ne geldiğini duyuran İletişim Başkanlığı, bunun bölgedeki çatışmalarla ilgisi bulunmadığının altını çizdi.
Başkanlıktan yapılan yazılı açıkalmada, "ABD Hava Kuvvetleri 9. EBS Komutanı Yarbay Stillwell, yakıt ikmaliyle ilgili açıklamasında, 'Türk Hava Kuvvetleri ortaklarımızla yaptığımız ekip çalışması, NATO havacılarının müşterek çalışmasını ve profesyonelliğini ortaya koydu' ifadelerini kullanmıştır" denildi.
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