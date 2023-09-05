ABD polisi K-9 gibi havlayarak 4 hırsızı yakaladı

ABD'nin Washington eyaletinde otomobil çalan dört şüpheliyi kovalayan polis, ormana kaçan hırsızları K-9 köpeği gibi havlayarak yakaladı.Selin YILDIRIM / ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletine bağlı Pierce County'de kaçarak ormana saklanan otomobil hırsızlarını yakalamak isteyen polisler ilginç bir yönteme başvurdu.

Geçtiğimiz 18 Ağustos'ta, University Place Polis Memurları, Chambers Creek Way adresindeki Mezarlıkta çalıntı bir araç ihbarı üzerine harekete geçti. Aracın geçeceği yol güzergahına çivili durdurma çubukları yerleştirildi. Ancak hırsızlar 4 lastiği patlamasına rağmen araçla kaçmayı başardı.

YAKALAMAK İÇİN İLGİNÇ YÖNTEM

Bir süre sonra çalınan aracın Bridgeport Way'de boş ve çalışır halde olduğu ihbarı alındı. Bölge polisi yakındaki bölgeyi kuşatmış ve gençleri kontrol etmeye başlattı. Polislerden biri kaçan şüphelilerden ikisini bir dere yatağında gördü. Onları yakalamak için çok ilginç bir yola başvurdu.

Polis, birkaç kez K-9 köpeği gibi havladıktan sonra, dört genç dere yatağından çıkıp teslim oldu.

Şüpheliler ifadelerinde köpek sesinin gerçek olduğuna inandıklarını söyledi.