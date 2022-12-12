ABD Ordusuna giren Türk'ün hayatı nasıl değişti?

Amerika Birleşik Devletleri Ordusuna mensup Erman Öz, neden ABD'de asker olmayı tercih ettiğini, bunun için hangi aşamalardan geçtiğini ve askerliğin hayatına kazandırdığı avantajları abdpost.com editörü Özlem Özgüt Yörekli'ye anlattı.Özlem Özgüt YÖREKLİ - abdpost.com / ABD (İGFA) - Erman Öz, ABD'ye ilk olarak 2016 yılında Work&Travel programıyla gelip Türkiye'de okuduğu uluslararası ilişkiler bölümünü tamamlamak için dönmüş. Daha sonra Green Card kazanınca 2017 yılında tekrar gelmiş. Kendi eğitimiyle ilgili bir işe girmek nasip olmayınca pek çok göçmen gibi restoranlarda çalışmış. Ancak şu an 27 yaşında olan Öz, kariyeri açısından kendisine bir yol çizmek istediğini söyledi.

Alt tabaka işlerde çalışmak gençlik yıllarında bir yere kadar idare edilebilir bir durum. Amerika'daki göçmenlerin çok iyi bildiği gibi yaş ilerledikçe düzenli ve düzgün bir gelir kapısı elde etmek, saygın bir iş ve statü sahibi olmak herkesin uğruna çabaladığı şeylerdir. Öz de bu mantıkla, kendisine çok fazla avantaj sağlamış olan askerliği seçmiş.

Amerika'da askerlik paralı bir meslektir. Fakat orduya girmek çok kişinin tercihi olmuyor çünkü girmek hiç de kolay bir süreç değil. Öncelikle mutlaka Green Card sahibi ya da vatandaş olmanız şart. Bir kez ABD ordusuna girdiniz mi çok fazla imkandan faydalanmanız mümkün.

https://youtu.be/CNnrEIaArQk

ABD ASKERİ OLMANIN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

1) Alışveriş ya da yemek yiyebileceğiniz nereye gidersenz en az yüzde 15 indirimden faydalanırsınız.

2) Sizi üniformalı gören halkın ve esnafın sonsuz saygısıyla karşılaşırsınız. Çünkü ABD'de asker, polis ve itfaiyeci olmak çok saygın mesleklerdir.

3) Ordu sizi atadığı birimde eğitim vererek bir meslek sahibi yapar.

4) Üniversite eğitiminin aşırı pahalı olduğu ülkede ne okumak isterseniz ordu tüm masraflarınızı karşıladığı gibi cebinize harçlık da koyar. Üstelik bu eğitim hakkını aileden başka bir fert de kullanabilir sizin yerinize. İleriye dönük hakkınızı saklı tutup çocuğunuz büyüdüğünde faydalanmasını bile sağlayabilirsiniz.

5) Ordunun lojmanlarında konaklayabilir ya da kira yardımı alabilirsiniz.

6) Hiç peşinat ödemeden düşük faiz oranıyla orduda kaldığınız sürece dilerseniz her sene yeni bir ev kredisi çekebilirsiniz. Yani konut sahibi olmanız kolaylaşır.

7) Diş ve gözü de kapsayan tam teşekküllü bir sağlık sigortasını çok cüzi bir bedel karşılığında yaptırabilirsiniz.

8) Green Card süreciniz yeni olsa da kısa yoldan hızlıca vatandaş olabilirsiniz.

9) Türkiye'deki üsse kalkan ABD ordusuna ait uçaklarda ücretsiz ülkenize gidip gelebilirsiniz.

10) Asker olduğunuz ilk anda 50 bin dolara kadar bonus kazanırsınız.

11) Bekarsanız ve Türkiye'den biriyle evlenecekseniz nişanlınıza Green Card alıp ABD'ye getirmeniz çok daha hızlı olacaktır.

Ordu personel alımı için AVM gibi yerlerde başvuru standları açıyor. Müracaat edip sınava girebilirsiniz. Öz, bu sınavın ortalama 150 sorudan oluşan tıpkı Türkiye'deki üniversite sınavı gibi olduğunu söyledi. Matematik, İngilizce, genel kültür gibi bölümlerden oluşuyor. Ama sadece 31 puan almanız yeterli. Sınavı geçtikten sonra tam bir sağlık kontrolünden geçiriyorlar. Mesela Öz'e bu kontrollerden sonra gözlük verilmiş ve orduda işinin başındayken mutlaka kullanması gerekiyor.

Ardından çok zorlu bir eğitim kampına gireceğinizi bilmelisiniz. Öz, filmlerde gördüklerinizden çok daha zorlu bir süreç olduğunu söyledi. Hem fiziksel hem mental anlamda çok sert ve zorlu bir eğitimden geçmişler. Hatta bu süreçte pes edip bırakan çok kişi olduğunu söyledi. Üç ay önce eğitimini tamamlayıp resmi şekilde asker olmuş. Üniversite mezunu olduğu için 'specialist' asker. Hemen 50 bin dolar teşvik bonusu kendisine ödenmiş.

Vinç gibi iş makinelerini kullanmayı öğretmişler. Bu dal, orduda mühendislik birimine bağlı.

ABD ordusunda dilerseniz yarı zamanlı, dilerseniz de tam zamanlı çalışabilirsiniz. Bu yapacağınız sözleşmeye bağlı bir durum. Öz'ün seçimi yarı zamanlıdan yana olmuş. Ayda minimum 2 gün en fazla 10 gün işe çağrılıyor. Söleşmesini 6+2 yıl şeklinde imzalamış.

Ücretler ise eğitim durumunuz, ordudaki pozisyonunuz ve yarı zamanlı ya da tam zamanlı çalışmanıza göre değişiyor. Üniversite mezunu olan ve işe yeni başlayan Öz 1,500 dolar maaş alıyor. Ama rütbe arttıkça maaşlar da yükseliyor.

Ordu, Öz'e ordudan ardakalan zamanlarda çalışması için vinç operatörlüğü işi de bulmuş. Ancak Öz, aradığı niteliklere uymadığı için kabul etmemiş. Zaten ordunun imkanlarıyla yazılım bölümünde okuyor. Onun hedefi yazılım alanında kendini geliştirip iyi maaş getirisi olan bu işte kariyer sahibi olmak.

Kısaca tüm bu imkanlara sahip olmak için askerliği bir basamak bir araç olarak kullanıyor ki bu çok mantıklı. Özellikle öğrencilerin bu yolu tercih ettiğini de söyledi çünkü bedava eğitim imkanı çok cazip bir fırsat.

Öz, ailesinin ve yakınlarının bu durumu hiç yadırgamadığını söyledi. Kendisi bu işe tamamen bir meslek gözüyle bakıyor ve kariyerini inşa etmek için doğru bir adım olduğunu düşünüyor. Orduda müslümanlara eşit davranıldığını ve güzel bir muameleyle karşılaştığını söyledi.

Green Card sahibi olan herkese hayatlarını inşa edebilmek için planlı programlı ilerleyerek bu mesleği tavsiye ediyor.