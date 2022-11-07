ABD ile Türkiye'de üst düzey savunma toplantısı

ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir heyetin Türkiye’ye geldiğini duyuran Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı'nın yapıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında; TSK Komuta Kademesi ve Millî Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Akar, toplantı için gittiği Hava Kuvvetleri Komutanlığında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan tarafından askerî törenle karşılandı.

Onur Kıtasını selamlayan, Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Akar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ağustosta yapılan Yüksek Askerî Şura Toplantısı ile göreve başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni komuta kademesine de görevlerinde başarı dileklerini iletti.

Yurt içi ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının sahadaki son duruma ve çalışmalara ilişkin bilgi verdiği toplantıda talimatlar veren Bakan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhından katıldığı toplantıda savunma ve güvenlik konularına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

https://youtu.be/lOPZDhoNf_I

TAHIL KORİDORU SÜRESİNİN UZATILMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin uluslararası alanda bir özne hâline geldiğini belirten Bakan Akar, Türkiye’nin bölge ve dünya barışına yönelik katkılarına dikkat çekti.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Sayın Guterres riyasetinde 22 Temmuz'da Karadeniz Tahıl Girişimi belgesinin imzalandığını, bu kapsamda Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatına başlandığını belirten Bakan Akar, 29 Ekim'de Sivastopol'de gerçekleşen saldırı sonrasında Rusya Federasyonu’nun tahıl inisiyatifini askıya aldığını anımsattı" diyen Bakan Akar, tahıl koridorunun yeniden açılmasına yönelik gerçekleştirilen görüşmelere vurgu yaptı.

Bakan Akar, “O günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız muhatapları ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdi. Biz de Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu, Ukrayna Savunma Bakanı Sayın Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Sayın Kubrakov ile yakın temas içinde olduk. Yapılan çalışmaların yoğun temasları sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız 2 Kasım'da tahıl koridorunun yeniden açıldığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Tahıl inisiyatifi kapsamında bugüne kadar Ukrayna limanlarından ayrılan toplam gemi sayısı 431 olurken taşınan tahıl miktarı 10 milyon tonu geçti” diye konuştu.

Tahıl koridorunun faaliyetine devam etmesini barışa giden yolun açılması bakımından önemli olarak nitelendiren Bakan Akar, “Şimdi 19 Kasım’da süresi dolacak olan tahıl girişiminin uzatılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği çerçevede gayretlerimizi yoğunlaştırdık, bunun uzatılmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Bu arada Bakan Akar, ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir heyetin de Türkiye'ye geldiğini açıklayan Bakan Akar, Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı'nın bugün Millî Savunma Bakanlığında yapıldığını da sözlerine ekledi.