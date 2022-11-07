Son Dakika

ABD ile Türkiye'de üst düzey savunma toplantısı

DÜNYA 07.11.2022, 18:18
ABD ile Türkiye'de üst düzey savunma toplantısı

ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir heyetin Türkiye’ye geldiğini duyuran Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı'nın yapıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında; TSK Komuta Kademesi ve Millî Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Akar, toplantı için gittiği Hava Kuvvetleri Komutanlığında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan tarafından askerî törenle karşılandı.

Onur Kıtasını selamlayan, Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Akar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ağustosta yapılan Yüksek Askerî Şura Toplantısı ile göreve başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni komuta kademesine de görevlerinde başarı dileklerini iletti.

Yurt içi ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının sahadaki son duruma ve çalışmalara ilişkin bilgi verdiği toplantıda talimatlar veren Bakan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhından katıldığı toplantıda savunma ve güvenlik konularına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

https://youtu.be/lOPZDhoNf_I

TAHIL KORİDORU SÜRESİNİN UZATILMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin uluslararası alanda bir özne hâline geldiğini belirten Bakan Akar, Türkiye’nin bölge ve dünya barışına yönelik katkılarına dikkat çekti.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Sayın Guterres riyasetinde 22 Temmuz'da Karadeniz Tahıl Girişimi belgesinin imzalandığını, bu kapsamda Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatına başlandığını belirten Bakan Akar, 29 Ekim'de Sivastopol'de gerçekleşen saldırı sonrasında Rusya Federasyonu’nun tahıl inisiyatifini askıya aldığını anımsattı" diyen Bakan Akar, tahıl koridorunun yeniden açılmasına yönelik gerçekleştirilen görüşmelere vurgu yaptı.

Bakan Akar, “O günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız muhatapları ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdi. Biz de Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu, Ukrayna Savunma Bakanı Sayın Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Sayın Kubrakov ile yakın temas içinde olduk. Yapılan çalışmaların yoğun temasları sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız 2 Kasım'da tahıl koridorunun yeniden açıldığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Tahıl inisiyatifi kapsamında bugüne kadar Ukrayna limanlarından ayrılan toplam gemi sayısı 431 olurken taşınan tahıl miktarı 10 milyon tonu geçti” diye konuştu.

Tahıl koridorunun faaliyetine devam etmesini barışa giden yolun açılması bakımından önemli olarak nitelendiren Bakan Akar, “Şimdi 19 Kasım’da süresi dolacak olan tahıl girişiminin uzatılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği çerçevede gayretlerimizi yoğunlaştırdık, bunun uzatılmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Bu arada Bakan Akar, ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir heyetin de Türkiye'ye geldiğini açıklayan Bakan Akar, Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı'nın bugün Millî Savunma Bakanlığında yapıldığını da sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
16
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Galatasaray 12 24
3. Başakşehir 11 23
4. Adana Demirspor 12 23
5. Kayserispor 13 23
6. Beşiktaş 13 22
7. Trabzonspor 12 22
8. Konyaspor 13 21
9. Antalyaspor 12 16
10. Alanyaspor 13 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kasımpaşa 13 15
13. Karagümrük 12 12
14. Ankaragücü 12 12
15. Giresunspor 12 12
16. Sivasspor 12 10
17. Hatayspor 11 10
18. İstanbulspor 12 8
19. Ümraniye 12 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 27
2. Bodrumspor 11 21
3. Keçiörengücü 11 21
4. Samsunspor 12 20
5. Boluspor 11 19
6. Manisa FK 11 19
7. Rizespor 11 18
8. Pendikspor 11 18
9. Bandırmaspor 11 15
10. Sakaryaspor 12 15
11. Adanaspor 12 14
12. Göztepe 11 14
13. Tuzlaspor 11 12
14. Altay 12 12
15. Altınordu 11 12
16. Ö.K Yeni Malatya 12 10
17. Erzurumspor 11 10
18. Gençlerbirliği 11 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 34
2. M.City 13 32
3. Newcastle 14 27
4. Tottenham 14 26
5. M. United 13 23
6. Brighton 13 21
7. Chelsea 13 21
8. Liverpool 13 19
9. Fulham 14 19
10. Crystal Palace 13 19
11. Brentford 14 16
12. Leeds United 13 15
13. Aston Villa 14 15
14. Leicester City 14 14
15. West Ham United 14 14
16. Everton 14 14
17. Bournemouth 14 13
18. Southampton 14 12
19. Wolves 14 10
20. Nottingham Forest 14 10
Takımlar O P
1. Barcelona 13 34
2. Real Madrid 12 32
3. Atletico Madrid 13 24
4. Real Betis 13 24
5. Osasuna 13 23
6. Real Sociedad 13 23
7. Athletic Bilbao 13 21
8. Villarreal 13 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Real Valladolid 13 17
11. Valencia 13 16
12. Mallorca 13 16
13. Getafe 13 14
14. Girona 13 13
15. Almeria 13 13
16. Espanyol 13 12
17. Sevilla 13 11
18. Celta Vigo 13 11
19. Cadiz 13 11
20. Elche 13 4