ABD'deki Türkler de bağışlarıyla depremzedelerin yanında

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türkler, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkım ve ölümlere sebep olan deprem felaketinde, depremzedelere destek olmak için kilometrelerce uzakta ellerinden geleni yapıyorlar.abdpost.com / ABD (İGFA) - Deprem bölgesindeki gönüllüler ve dernek yöneticileri gönderilen yardım kolilerinin organizasyonsuzluk nedeniyle doğru dağıtılamadığını ve pek çok yardım kolisinin heba olduğunu söylerken, daha pratik bir yolla yardım edebilmek için para bağışlarının daha etkili olacağı kanısındalar.

ABD'de yaşayan Türk vatandaşları da bu konuda ellerinden geleni yapıyor.

Gerek ayni yardım gerekse de para yardımları toplanıyor.

The Center New York da bağış toplayan platformlardan biri. Güvenilir bir şekilde bağış yapmak isteyenler Muslim American Legal Aid üyesi olan ve kar amacı gütmeyen koalisyon platformu The Center New York'a www.gofundme.com adresinden bağışta bulunabiliyorlar.

2010 yılında hukuçular ve gönüllüler tarafından kurulan platformun başlattığı kampanyaya ayrıca ayni yardım desteğinde de bulunulabiliyor.