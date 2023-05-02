ABD'deki Türk ve Müslümanlar hayatlarından memnun mu?

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde yaşayan İmam Ahmet Dönmez, ABD'de Müslüman toplumun bayramları ve dinlerini nasıl yaşadığını abdpost editörü Özlem Özgüt Yörekli'ye anlattı.Özlem ÖZGÜT YÖREKLİ - abdpost.com / ABD (İGFA) - Ahmet Dönmez, Amerika Birleşik Devletleri'nde federal devlet için çalışan bir imam. Burada yaşayan Müslüman topluma hizmet veren din adamları ya federal devlet için çalışıyorlar ya da eyalet bazında çalışıyorlar. İmam Ahmet Dönmez federal devlete bağlı çalıştığından tüm eyaletlere hizmet veriyor.

Örneğin Müslüman bir asker dini desteğe ihtiyaç duyduğunda İmam Ahmet Dönmez görvlendiriliyor. Ya da hastanede yatan bir Müslüman, hapishanedeki bir Müslüman ve benzeri şekillerde ihtiyaç duyan tüm Müslümanlar için İmam Ahmet Dönmez destek veriyor.

ABD'de imam olabilmeniz için öncelikle yüksek eğitim ve İngilizce yeterlilik şart. Bunun için gerekli başvuruları yaptıktan sonra birkaç sınava girip lisansınızı alabilirsiniz.

ABD'de dini özgürlüklere ve kişisel haklara çok fazla saygı duyulduğunu belirten Dönmez, burada Müslümanların Ramazan aylarında camilerde iftar yemekleri verdiğini anlattı. Bayramlarda da bayram namazından sonra camilerin bahçelerinde bayramlaşma etkinlikleri düzenleniyor. Çocuklar için oyun alanları kurulup yemekler ikram ediliyor. Böylelikle Müslüman toplum kaynaşmış oluyor.

Eğer caminin bahçesi yetersiz geliyorsa belediyelerden parkları kullanmak için izin alınabiliyor ve halka açık büyük parklarda toplu halde bayramlaşma etkinlikleri düzenleniyor. Camiler de küçük olduğundan bayram namazları birkaç postada kılınıyor.

Yani gurbette yaşayan Müslüman toplum ABD'de dinini çok rahat yaşayabiliyor. Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra oluşan İslamafobik saldırılar nedeniyle ABD yönetimi, camiler talep ettiği takdirde kapılarda polis tutarak güvenlik sağlıyor.

Dönmez, özellikle New York ve New Jersey eyaletlerinde yakın zamanda yaşayan nüfusun yarıdan fazlasının Müslüman olacağını ve Müslüman nüfusun artık azınlık değil çoğunluk olacağını öngördüklerini belirtti.

ABD'de Müslümanların yoğunluklu yaşadığı bölgelerde ezan, tıpkı Türkiye'de olduğu gibi hoparlör ile 5 vakit sesli okunabiliyor. Sadece Türkler değil pekçok Müslüman ülkeden göçmenler bu ülkeye yerleşmiş durumda. Bunun için belediyelere yapılan başvurulardan sonra belediye yönetimi mahalle halkına danışarak onay alıyor. Çoğunluk kabul ederse o mahallede ezan sesli okunabiliyor.

https://youtu.be/85floMt_VgU

Bunun dışında dini bayramlar ve hatta milli bayramlarda tatil olması için okul ve belediye yönetimlerine yapılan başvurular neticesinde 23 Nisan gibi özel günler resmileşip tatil ilan edilebiliyor.

Okullarda helal gıda çıkarılması için de girişimlerde bulunan Dönmez, Amerikalı çalışanların son derece saygılı olduğunu belirtti. Verdikleri eğitimler neticesinde çok anlamasalar da domuz etine dokunduktan sonra helal ete dokunmadan ellerini yıkadıklarını anlattı.

Önemli bir husus da gurbette vefat etmek! Dönmez, hastanede yatıp hiç yakını olmayan ve birikimi de olmayanlar için önemli bir uyarıda bulundu! En azından tanıdığınız birinin numarasını ve adını hastane yetkililerine verin. Çünkü ölüm gerçekleşirse bu kişiler hiçbir dini vecibe gerçekleştirilmeden ya kimsesizler mezarlığına defnediliyor ya da yakılarak külleri bir yere kaldırılıyor.

Oysa İmam Ahmet Dönmez gibi güvenilir din adamları aracılığıyla oluştrulan yardımlar sayesinde bir gün bile dolmadan cenazelerin Türkiye'ye nakledilmesi için gerekli meblağlar toplanabiliyor. Türk halkı bu konuda çok büyük dayanışma içinde.