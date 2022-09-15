ABD'deki ilk Türk Emniyet Müdürü görevden alındı!

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletindeki Paterson kentine Emniyet Müdürü olarak atanan İbrahim Bayçora, Belediye Başkanı Andre Sayegh tarafından görevinden alındı. Bayçora, ABD tarihinde bu konuma getirilen ilk Türk olmuştu.ABDPOST.COM / ABD (İGFA) - New Jersey eyaletinin suç oranı oldukça yüksek olan Paterson kentine Emniyet Müdürü olarak iki yıl önce atanan İbrahim Bayçora'nın şehirde suç oranının artması nedeniyle görevinden alındığı bildirildi. Paterson kenti, Türklerin de yoğun olarak yaşadığı bir bölge ve Bayçora da Türk kökenli bir Amerikalı.

Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, Salı günü İbrahim Mike Bayçora'yı görevden aldığını duyurdu. Belediye başkanı, şehirde şiddet suçları artarken, Bayçora'yı kabine toplantıları sırasında uykuya dalmakla suçladı ve 30 aylık sıkıntılı görev süresine son verdi. Bayçora'nın görevinden alınması bölgede yaşayan Türk toplumunun tepkisini çekti.

Sayegh, Bayçora için sert sözler kullanarak, cinayetler işlenirken şehrin ileri gelenlerinin çağrılarına rağmen uzun yaz tatiline ara vermediğini iddia etti. Sayegh, “Şehrinizde silahlı şiddet tırmanırken bir polis şefinin sessiz kalma hakkı yoktur.” diye konuştu.

Belediye başkanı, Bayçora'nın iş performansını "hayal kırıklığının ötesinde" olarak nitelendirdi.

Oysaki, Türklerin en yoğun yaşadığı Paterson kentine ilk kez Türk kökenli emniyet müdürü atanması büyük ses getirmişti.

Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, Şubat 2020’de “Bayçora, bir Amerikan rüyasıdır, bugün geldiği konuma kendi çabası ile gelmiştir.” demişti. Ancak bu dönemde cinayetlerin 75’e ulaşması Bayçora’nın görevden alınması kararında etkili oldu.