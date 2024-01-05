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ABD'deki Fire Zone’a yoğun ilgi

DÜNYA 05.01.2024, 09:22
ABD'deki Fire Zone’a yoğun ilgi

ABD'de yer alan FDNY Fire Zone, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, FDNY Fire Zone’u ziyaret ederek izlenimlerini aktardı.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - New York’ta son teknolojiye sahip yangın güvenliği önleme merkezi FDNY Fire Zone, ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Fire Zone, simüle edilmiş bir yangın sahnesi de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalı sergiler ve multimedya sunumları aracılığıyla ziyaretçilere, acil bir yangın durumunda yapılacaklar ile ilgili bilgi veren sunumlar ile farklı bir deneyim imkanı sunuyor. ABDPost.Com New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, Fire Zone’u ziyaret ederek yapılan sunumları ve sergileri yerinde gözlemledi.

İTFAİYELER REHBERLİK EDİYOR

Fire Zone, ziyaretçilerine yangın güvenliği ve acil bir yangın durumunda ne yapmaları gerektiğini öğretmek adına eğlendiren ve bir yandan da öğreten deneyimler sunuyor. Ziyaretçiler içeri girdiği anda bir itfaiyeci onlara eşlik ederek yapılan işler ve ekipmanlar hakkında bilgi veriyor. Öte yandan ziyaretçiler, kendi evlerinde oluşabilecek yangına ilişkin tehlikeleri ortadan kaldırmak ve aileleri için kaçış planları oluşturmak adına buradan alışveriş yapabiliyor.

İçeri girer girmez gerçek bir itfaiye aracı sizi karşılıyor. Burada ziyaretçilerin araç içine oturması ve fotoğraf çekinmesi imkanı tanınıyor. Ayrıca duvarlarda yer alan itfaiye armaları da dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin tüm eyaletlerine ait itfaiye armalarının dışında dünyanın farklı noktalarındaki itfaiyelerin armalarına da duvarda yer alıyor.

KAHRAMANCA HAYATINI KAYBEDEN İTFAİYECİLER ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLİYOR

Tüm bunların yanı sıra insanları kurtarmak için fedakarca hayatlarını kaybeden itfaiyeciler de unutulmamış. Kahramanca hayatını kaybeden itfaiyecilerin adları duvarlarda yer alıyor. Çocuklar için de yangın eğitimi verilen Fire Zone’da girişlerin ücretsiz olması beğeni topluyor.

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