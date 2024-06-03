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ABD'de yüzlerce kişi 'Türk Günü'nde buluştu

Amerika Birleşik Devletleri’nde Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaletinde, Türk Günü Festivali büyük bir coşkuyla kutlandı Özlem Özgüt Yörekli - abdpost

DÜNYA 03.06.2024, 18:06
ABD'de yüzlerce kişi 'Türk Günü'nde buluştu

Amerika Birleşik Devletleri’nde Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaletinde, Türk Günü Festivali büyük bir coşkuyla kutlandı.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) -Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), Paterson Clifton Türk Günü Festivali Derneği ve Türk Amerikan Giresunlular Organizasyonu’nun işbirliğiyle Clifton’da düzenlenen festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Clifton’daki Memorial Park’ta gerçekleşen etkinliğe, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yılmaz, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, Paterson Belediye Başkan Yardımcısı ve Toros Restaurant’ın sahibi Hüseyin Bayram, Prospect Park Belediye Başkanı Mohamed T. Khairullah, TADF Başkanı Gülay Aydemir ve eski başkanlardan Atilla Pak gibi birçok önemli isim katıldı.

Festival, New York ve New Jersey çevresinde yaşayan yüzlerce Türk vatandaşı ve Amerikalıyı bir araya getirdi.

STANDLAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Her yaştan ve kesimden insanın katıldığı festivalde kurulan Türk geleneklerine ve kültürüne ait müzik, yiyecek ve alışveriş standlarının dışında işletme standları da büyük ilgi gördü.  Passaic County’den aday olan Derya Taşkın’ın da standı bulunuyordu.

Etkinlikte sunuculuk görevini ünlü oyuncu Wilma Elles üstlendi. TASC Başkanı Avukat Seyit Şahin, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız ve New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de konuşmalarıyla festivale katılanlara hitap etti. Festivalde konuşan Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, Türkçe, İngilizce ve Arapça “hoş geldiniz” diyerek izleyicilere hitap etti. Filistin meselesine de değinen Sayegh, Türk toplumunun bölgede önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

Türk Günü Festivalinde Prospect Park Belediye Başkanı Mohamed T. Khairullah da konuşma yaptı.

Türk Günü Festivali’nde Maarif Okulu öğrencileri şarkı ve şiir performansları sergileyerek izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Öğrenciler, Kafkas dansı gösterisiyle de büyük alkış topladı.

Türkiye’den gelen sanatçılar, katılımcılara farklı müzik türlerinden oluşan bir ziyafet sunarken, özellikle Karadeniz oyun havaları eşliğinde çekilen halaylar ve Kafkas dansları büyük beğeni topladı. Müzik performansları arasında Melih Akçay ve Bülent Çakaroğlu’nun Karadeniz ezgileri, Cem Tarım’ın bağlama dinletisi, Volkan Kırımlıoğlu ve Uğurcan Kurt’un performansları ve Ziynet Sali’nin assolist olarak sahne aldığı gösteri, festivale damgasını vurdu.

New Jersey'deki bu coşkulu kutlamanın ardından, Pennsylvania eyaletinin Philadelphia şehrinde Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali düzenlenecek. Bu etkinlikler, Türk kültürünün ve dayanışmasının ABD’deki önemli yansımaları olarak öne çıkıyor.

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