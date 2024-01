ABD'de yılın ilk karı yağdı... 1 metreye ulaştı!

Yılın ilk karı ABD'nin New York ve New Jersey eyaletlerini etkisi altına aldı. Yılın ilk büyük kar fırtınası gece boyunca birçok bölgede etkili oldu.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Yılın ilk karı New York ve New Jersey’e yağdı. Kısa sürede etkili olan kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor.

New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli tarafından karın etkili olduğu anlar kayıt altına alındı. New Jersey’de yaşanan kar fırtınasının aksine New York’ta sulu kar yağışı şeklinde başlayan fırtına yerini kara bıraktı.

TİCARİ ARAÇ KISITLAMASI KALDIRILDI

Gece boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle Orange, Ulster ve Sussex ilçelerinin bazı bölgelerinde kar kalınlığı 1 metreye kadar ulaştı. Yaklaşık 12 saatte bu seviyelere ulaşan kar kalınlığı, trafikte olumsuz durumlara neden oldu. New Jersey'nin eyaletler arası otoyollarının birçoğunda daha önce uygulanan ticari araç kısıtlaması, Pazar günü sabah 08.00 itibariyle kaldırıldı.

Öte yandan hava durumu tahminlerine göre, New York ve New Jersey’de yaşanan kar fırtınasının bugün (8 Ocak Pazartesi) etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulusal Hava Durumu Servisi, şiddetini sürdüren fırtına nedeniyle seyahatlerde aksama yaşanmaya devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.