ABD'de Türkler yağışa aldırmaksızın oy kullanıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oylaması için sandıklar dün açıldı. New Jersey'deki oy kuyruğunu Emine Yılmaz görüntüledi.Emine Yılmaz - abdpost.com / ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri'nde dün açılan sandıklar 24 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.

Emine Yılmaz New Jersey'deki sandığın önünde oluşan uzun kuyruğu görüntüledi.

Yağmurlu ve serin havaya rağmen Türk halkı görev bilinciyle sandığa koştu ve uzun kuyruklar oluşturdu.

Ardından pek çok kişi Türk Günü Yürüyüşüne katıldı.

https://youtu.be/FZRAt8Uh4CI