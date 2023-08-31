ABD'de timsah paniği!

Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğu eyaleti New Jersey'deki bir doğal yaşam parkında timsah görülmesi paniğe neden oldu. Yetkililerce yakalanmaya çalışılan ancak gölde kaybolan timsah nedeniyle park kapatılırken vatandaşlara dikkatli olun uyarısı yapıldı.ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusundaki New Jersey eyaletinde bulunan Victor Crowell 3 feet uzunluğunda bir timsah görüldü.

Yetkililer timsah nedeniyle parkı kapatırken arama çalışmaları da başlatıldı. Çalışmalar sırasında bir polis memuru 'timsah olduğunu düşündüğü' bir şeye ateş etti fakat vurup vurmadığı öğrenilemedi.

NBC New York'a göre polis şefi Matthew Geist Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Vatandaşların Creighton Gölü ve Ambrose Deresi'nden uzak durmaları ve timsaha yaklaşmamaları ya da yakalamaya çalışmamaları önemle rica olunur" dedi.

TİMSAH'IN NEW JERSEY'E NASIL GELDİĞİ BİLİNMİYOR

Timsahlar ABD'nin büyük bir bölümünde yaşamaktadır ve zaman zaman insanlara saldırdıkları bildirilen Florida gibi eyaletlerde yaygındır. Bu timsahın New Jersey'de nasıl dolaşmaya başladığı bilinmiyor.